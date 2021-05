El Suprem de Veneçuela aprova sol·licitar a Espanya l'extradició de Leopoldo López

El Tribunal Suprem de Justícia de Veneçuela (TSJ) ha aprovat aquest dimarts sol·licitar a Espanya l'extradició de l'opositor Leopoldo López, perquè compleixi en territori veneçolà la resta de la seva condemna, de més de vuit anys, per diversos delictes, entre ells el d'instigació a la violència, després d'haver-se escapolit a través de la frontera amb Colòmbia a l'octubre de l'any passat.





A través d'un breu comunicat, el Suprem ha declarat "procedent" sol·licitar a les autoritats espanyoles l'extradició de López, qui va ser condemnat a catorze anys de presó en 2015 per incitar a la violència en les revoltes de l'oposició d'un any abans contra el Govern del president, Nicolás Maduro. Després de passar per la presó militar de Ramo Verde, a Caracas, va ser posat en arrest domiciliari.





Leopoldo López @ep





El TSJ veneçolà ha precisat que López encara ha de complir una pena de "vuit anys, sis mesos, 25 dies i 12 hores, per haver estat condemnat per la comissió dels delictes de determinador en el delicte d'incendi, determinador en el delicte de dany, autor en el delicte d'instigació pública i el d'associació".





A finals d'octubre de 2020, López, líder del partit opositor Voluntat Popular, va sortir de l'Ambaixada d'Espanya a Caracas, on es trobava des del 30 d'abril de 2019, per creuar de manera clandestina la frontera amb Colòmbia, des d'on va volar cap a Espanya.





Fa una setmanes, en un diàleg per a Europa Press, López va assenyalar que mancava d'informació "precisa" sobre els possibles moviments de la Fiscalia veneçolana per sol·licitar la seva extradició, encara que, malgrat tot, va afirmar que té "la consciència tranquil·la".





"Qualsevol cosa que surti d'un tribunal de Veneçuela en aquests moments no ha de ser pres en consideració per part de cap país en què prevalgui l'Estat de Dret", va advertir Espanya.





"La sola acceptació d'un procés com aquesta seria una validació d'un sistema de justícia il·legal i còmplice de la dictadura criminal", en la mesura en què, segons López, tot el sistema judicial veneçolà és "profundament corrupte i dependent dels designis de la dictadura".