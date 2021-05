Els Mossos i la policia anglesa recapten 6 milions en multes per compensar les víctimes d'una estafa

La cooperació entre els Mossos d'Esquadra i la policia de West Yorkshire del Regne Unit ha permès posar a disposició de les autoritats judicials espanyoles més de sis milions d'euros en multes per irregularitats derivades d'una estafa piramidal que es destinaran a compensar més de 200 víctimes d'aquesta estafa, segons un comunicat.





La investigació va començar al març de 2019, quan els Mossos van rebre a Girona una denúncia per una presumpta desaparició voluntària del principal investigat, i pocs dies després, van rebre denúncies de persones que presumptament havien estat víctimes d'una estafa piramidal comesa per un broker de Girona que oferia des del Regne Unit rendibilitats elevades als seus inversors.





A l'abril de 2019 van detenir la persona investigada, amb la col·laboració de les autoritats policials del Regne Unit, coordinada per l'Europol, i després de passar a disposició judicial, el jutge va decretar el seu ingrés a la presó provisional.





Gràcies a aquesta col·laboració, els Mossos van tenir coneixement que la Policia de West Yorkshire havia obert cap a uns mesos una investigació de la mateixa persona per uns fets similars, i al juny de 2019 es van reunir les dues policies per "posar en comú les dues investigacions per planificar i coordinar les diligències i gestions per continuar amb la investigació ".





Les autoritats policials del Regne Unit van informar que van descobrir que el principal investigat "s'hauria gastat diversos milions de lliures en el joc de l'atzar, apostes i casinos de país", i la Comissió del Joc de Regne Unit va investigar diversos operadors i empreses d'apostes per si havien infringit les normatives establertes.





Després de dos anys de col·laboració policial, i després que la Comissió del Joc imposés multes i sancions econòmiques per a diferents irregularitats comeses, la policia de West Yorkshire va transferir a les autoritats judicials espanyoles més de sis milions d'euros per compensar a les víctimes del frau.