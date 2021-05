Mor als 106 anys Norman Lloyd, actor que va treballar amb Hitchcock, Welles, Chaplin, Scorsese o Renoir

Norman Lloyd, l'home que va encarnar al malvat que va caure des de la Estàtua de la Llibertat a 'Sabotatge' d'Alfred Hitchcock i que va treballar amb figures amb cineastes com Orson Welles, Charlie Chaplin, Bertolt Brecht, Martin Scorsese o Jean Renoir, ha mort als 106 anys. L'intèrpret, director i productor, el rostre va aconseguir gran popularitat entre el públic per donar vida a doctor Daniel Auschlander en la sèrie de televisió 'Hospital', va morir el passat dilluns 10 de maig a la seva llar de barri de Brentwood de Los Angeles.





La seva mort va ser confirmada pel productor i vell amic Dean Hargrove, segons informa The New York Times. Lloyd va començar a actuar quan era molt jove en els escenaris de diversos clubs nocturns. Poc després va començar a treballar amb Orson Welles en el Mercury Theatre de Nova York en els temps de la Gran Depressió. La interpretació de Lloyd com Cinna, en una versió de 'Julio César' que Welles va ambientar a la Itàlia de Mussolini li va valer elogis.





Norman Lloyd @ep





Quan Welles es va mudar a Los Angeles el 1940 per començar a rodar pel·lícules, el jove Norman Lloyd el va acompanyar. Després del fracàs del primer projecte cinematogràfic de Welles Lloyd, que estava esperant un nadó amb la seva dona, la també actriu Peggy Lloyd, una companya intèrpret, no va esperar al seu amic i col·laborador i va decidir buscar feina en una altra part tornant a Nova York.





El següent projecte de Welles va ser 'Ciutadà Kane' i encara que Lloyd va perdre l'oportunitat de tenir un paper destacat en el mític film, va aconseguir que Hitchcock ho triés a 'Sabotatge' per donar vida a Fry, un cinquè columnista entestat a atacar objectius nord-americans durant la Segona Guerra Mundial.





Va tornar a treballar a les ordres de Hitchcock a 'Recorda' (1945) i va anar acumulant títols amb importants cineastes com Jean Renoir ( 'El meridional', 1945) Jacques Tourneur ( 'El halcón y la flecha', 1950), Charles Chaplin ( 'Candilejas', 1952), Martin Scorsese ( 'l'edat de la innocència', 1993) o Peter Weir ( 'El club dels poetes morts' 1989).





En televisió, va dirigir diverses dels lliuraments de la sèrie de suspens d'Hitchcock (va guanyar una Menció Especial per 'Alfred Hitchcock Presenta' al Festival de Cinema de Venècia el 1985) i va protagonitzar 'Hospital', el mític el drama mèdic de la NBC que va comptar amb més de 130 capítols. El seu últim treball com actor va tenir lloc el 2015 quan va tenir un petit paper en la comèdia 'I de sobte tu' dirigida per Judd Apatow i protagonitzada per Amy Schumer i Bill Hader.