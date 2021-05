Rocío Flores demana que Olga deixi de parlar de la seva mare a Supervivientes: "No em fa bé"

Olga Moreno, la dona d'Antonio David Flores, s'ha confessat com mai sobre la complicada tessitura en què es troba al participar a Supervivientes i estar a milers de quilòmetres del seu marit i Rocío Flores. "Em sento responsable perquè hauria de ser-hi. Però bé això és per a la família també. Sense feina el meu marit ... Era el moment. Ha estat molt complicat. Ens ho han posat molt difícil. Hi ha un divorci, 15 dies la mare i 15 dies el pare amb aquests nens. i els cuides el màxim possible, com un tresor. Aquest pare hagués anat i hagués matat, però no podia fer res. els nens han viscut tant dolor i ara la culpa és d'ell ... Em cago en la mare que els va parir a tots ".





Rocío Flores al plató de Supervivientes @ep





"Jo sé que Rocío està malament. Per això la seva filla la flama tantes vegades. Que no digui si jo sóc mare ... jo sóc mare de la meva filla, i ella d'aquests dos nens. Tingues cura com un tresor, que jo cuidaré la meva i ajudaré a cuidar-los. que la gent que li vol estigui pendent d'ella i deixi al meu marit en pau. l'únic que ha fet és lluitar. Tant de bo puguin ajudar-la i sortir d'això i gaudir d'aquests nens ", esclatava dolguda amb Rocío Carrasco , assegurant que Ro ha cridat a la seva mare en nombroses ocasions.





Unes paraules que Rocío Flores ha escoltat visiblement afectada al plató de 'Supervivientes', admetent que no li està fent bé que Olga es desfogui de tal manera parlant del conflicte familiar. "És una situació complicada per a tothom, la primera per a mi. Olga porta 20 anys formant part de la meva vida, són les seves vivències, i cada un pot dir el que vulgui quan vulgui. Li vaig dir que oblidés la seva vida de fora i es centrar-se en el concurs, però és persona i entenc que ha d'explotar ", ha assenyalat.





Dolguda, Ro ha confirmat les paraules d'Olga, afirmant que ha cridat a la seva mare "un munt de vegades, per activa i per passiva. I se m'ha negat". Però, encara que la dona del seu pare estigui explicant la veritat, la jove ha confessat que escoltar-la li està fent molt de mal: "No em trobo amb ganes ni forces de fer comentaris. Si et sóc sincera, a mi no em fa bé que parli. no pel fet que ella comenti sobre la relació que jo pugui tenir, sinó en la situació en què jo em trobo aquí a mi no em fa bé, i a la meva família tampoc ".





Aguantant el tipus i demostrant una vegada més la seva força, Ro ha assenyalat que espera que Olga se centri en el concurs i deixi de banda el "rum-rum" de la complicada situació familiar. "Aquesta experiència no torna i està fent un bon concurs", ha finalitzat, deixant clar en qualsevol cas que "si estic exposada no és per Olga, sinó per una altra cosa".