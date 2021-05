Franco anuncia que "en 24 o 48 hores" se sabrà si hi haurà públic als estadis de futbol

El president del Consell Superior d'Esports (CSD), José Manuel Franco, va anunciar que "en 24 o 48 hores" es prendrà una decisió sobre la presència de públic en les dues últimes jornades en els estadis de Laliga Santander i SmartBank, i en els pavellons de la Lliga ACB, tot i que va advertir que serà d'una forma "consensuada" i "prioritzant la seguretat sanitària".





"Ja veurem. El coneixerem avui o demà, però és veritat que, en les pròximes 24 o 48 hores el coneixerem. Vam coincidir tots en la necessitat que, a poc a poc, la societat espanyola vagi recobrant la normalitat i l'optimisme", va dir després de la presa de possessió d'Albert Soler com a nou director general d'Esports de CSD.





José Manuel Franco @ep





José Manuel Franco va dir que el món de l'esport jugarà un "paper essencial" per a aquesta recuperació de l'optimisme i de la normalitat de la població espanyola, però cal fer-ho, segons ell, "d'una manera ordenada i suscitant els màxims consensos possibles ".





"No hem d'oblidar que estem encara, en algunes comunitats autònomes, amb unes xifres molt preocupants i el que no es pot fer és, per anticipar terminis, córrer riscos sanitaris innecessaris. Anem a fer-ho de manera consensuada i prioritzant la seguretat sanitària", ha recalcat .





En el cas que es permetés l'accés de públic als estadis en les dues últimes jornades del curs 2020-21 seria "un nombre molt limitat" i d'una forma "molt ordenada" i "molt controlada". "Cada vegada que veig imatges de persones celebrant èxits esportius d'una manera irresponsable m'entra una gran preocupació. Per això, si fóssim capaços d'aconseguir que els hipotètics èxits esportius se celebrin de forma ordenada, bé en els estadis bé en els pavellons de bàsquet , crec que hauríem donat un gran pas i una lliçó per a la societat espanyola. Anem a intentar-ho ", ha assegurat.





En aquest sentit, el secretari d'estat per a l'Esport va confessar que "és difícil" controlar aquestes celebracions, de manera que s'ha d'anteposar la salut dels espanyols encara que l'esport sigui essencial. "No seguirem el capritx de ningú per molt important que sigui en el món de l'esport. Utilitzarem criteris objectius. Si, dins d'aquestes premisses si es garanteix l'entrada i sortida, és el moment d'estudiar-", ha reiterat.





El ministre de Cultura i Esport, José Manuel Rodríguez Uribes, es va reunir aquest dimarts amb els presidents de Laliga, Javier Tebas, i de l'Associació de Clubs de Bàsquet (ACB), Antonio Martín, per remenar la presència de públic en la graderia dels camps i pavellons de les lligues professionals.





En el cas que s'aprovés l'assistència d'aficionats, Franco va avançar que serà cada comunitat autònoma la que valori com està la situació sanitària dins del seu territori i autoritzar l'accés de públic.