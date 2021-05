"Els grans físics han tingut una fervorosa preocupació per l'existència (o inexistència) de Déu" (Eduardo Battaner "Els físics i Déu")

"Un dels dilemes més debatuts al llarg de la història és: o ciència, o fe; o ciència i fe. La ciència i la religió han estat sempre com el gos i el gat "diu Eduardo Battaner en el seu llibre" Els físics i Déu "(Cataracta), i puntualitza que" els físics de totes les èpoques no han tingut sempre una actitud passiva en matèria religiosa i ells mateixos han contribuït a traçar la relació de l'home amb l'esperit ".





Battaner parteix de la premissa que els grans físics han estat, alhora, grans pensadors, pel que en general el teisme a ateisme els ha interessat a gairebé tots. No al grecs, doncs Aristòtil "no va pronunciar ni una sola vegada la paraula Déu en la seva immensa obra", malgrat la seva creença en un "primer motor"; per no citar Sòcrates, que va ser executat quan es va negar a reconèixer els déus atenesos, el que porta a considerar que la filosofia grega va ser un "illot cultural", ja que tant abans, com després, "tots els savis van admetre l'existència d' un diversos déus ".









Segles després per a l'islam, que el gran transmissor de la cultura antiga, "l'existència de Déu era una cosa absolutament indiscutible", malgrat que, excepte en les èpoques de major fanatisme, va sostenir majorment una "racionalitat de visió creadora". A partir del segle XIII "el testimoni de la ciència va passar de l'islam a la Cristiandat", de tal manera que fins a l'arribada de Copèrnic "la saviesa i, per tant, la física, va estar en mans dels creients ... i la creença Déu estava tan arrelada que a ningú se li ocorria pensar que la física i el món no fossin obra seva ".







Battaner destaca la tasca científica d'agustins, dominics i franciscans i recorda que tots els grans físics fins Galileu i Kepler van ser clergues. Aquesta condició va acabar produint un encotillament del pensament científic i va donar lloc a la persecució dels innovadors i així Giordano Bruno (que defensava un univers infinit) va ser condemnat a la foguera per Sant Robert Belarmino i Tomàs d'Aquino va ser condemnat per heretge ... abans de ser proclamat sant !.





Amb Copèrnic -que va ser canonge- va començar la confrontació entre religió i ciència i Galileu (que també va ser represaliat per Belarmino, tot i que va salvar la vida) "va representar el conflicte entre ciència i fe més escandalós de la història". Battaner recorda que, si bé "al llarg de la seva vida sí que va afirmar la seva creença en Déu, no podrem saber mai si va ser sincer".





Segueixen després Descartes ( "el filòsof del dubte", que va estar envoltat de jesuïtes i franciscans ... i sempre va ser un creient en Déu "), Leibnitz (per a qui l'existència del Creador tenia el seu fonament en el principi de la« raó suficient » ), Pascal (a què qualifica d'"únic cristià lògic" i va ser el cas més estrany de la forma de la creença en Déu com a producte del seu pensament perquè creia en la revelació) i Newton (creient "sense la menor fissura").





A partir de la il·lustració es produeix un canvi progressiu amb la democratització de la ciència (Battaner creu que més aviat es "aristocratizó") i la influència de la maçoneria, el laïcisme, l'anticlericalisme i la indiferència. De Herschel no es coneix la seva postura religiosa i per Laplace "no calia cap Déu per garantir l'ordre del sistema". En canvi, els principals representants de l'anomenada "física romàntica" van ser creients (Maxwell, Boltzman).





Però aquesta línia de continuïtat es va trencar al segle XX ja que "la física va tenir tal rebolcada que les idees teològiques dels físics es van disgregar i van adoptar gran varietat de formes, més afins als seus descobriments que a la tradició" i és que l'estudi sobre el principi de l'univers sempre deslliga les discussions sobre l'existència de Déu pel que no és estrany que els grans físics d'aquesta centúria tinguessin alhora una bona preparació filosòfica.





De Einstein, que si bé era jueu es va educar en un col·legi catòlic, diu que "no creia en un Déu antropomorf ... però sí en un Déu que havia creat l'univers", mentre que Planck va ser profundament religiós, encara que no dogmàtic. També van ser creients Schödinger i Heisenberg. Dirac, que "inicialment era un ateu convençut", va ser un "admirador de la bellesa matemàtica de les lleis de la natura". També va ser ateu Hawking, per a qui l'univers va sorgir del no-res. El desig de conciliar ciència i fe va arribar amb Lemaitre, per a qui el big bang "era la demostració que univers havia estat creat" (tot i que també va consentir a distingir entre "creació" i "principi") i que va polemitzar amb Hoyle, un altre ateu . La conclusió és que entre els científics actuals la separació entre ciència i fe "s'ha fet molt recurrent".





Amb totes aquestes dades, Battaner resumeix el seu estudi dient que els físics no han amagat mai les seves creences religioses, han expressat una manifesta preocupació per l'existència o inexistència de Déu i tots van ser bons filòsofs i molts d'ells, a més, teòlegs.