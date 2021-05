Ha convençut Aguas de València a Jessica Albiach per ajudar-los en la seva estratègia d'expansió a Catalunya?

La portaveu de Catalunya a Comú al Parlament, Jéssica Albiach, i segons es desprèn de les escoltes realitzades a David Madí va ser festejada pel número dos de l'empresa Aguas de València (Global Òmnium), Jesús Civera, qui l'esmenta en una conversa amb Madí interceptada per la Guàrdia Civil i inclosa en el sumari del cas Volhov .







Eloi Badia i Jessica Albiach durant la campanya de les eleccions catalanes / @EnComuPodem





El mateix Civera que en les mateixes escoltes autoritzades pel titular del Jutjat d'Instrucció número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, van treure a la llum la conversa entre David Madí, president executiu d'Aigües de Catalunya, i el número dos d'Aguas de València, Jesús Civera on Civera va carregar contra el regidor d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica, Eloi Badia, al què va titllar de "subnormal". Cal recordar que aquestes escoltes, on van sortir a la llum el nom de Jessica Albiach i el d'Eloi Badia van ser autoritzades per perseguir la presumpta corrupció de l'entorn del Procés.





A la conversació entre Madí i Civera, el número dos d'Aguas de València explica que va intentar fer pedagogia de la necessitat de contractar els seus serveis a l'Ajuntament de Barcelona i que després de la resposta de Badia van decidir parlar amb la pròpia alcaldessa Ada Colau.





Civera va afirmar que havia parlat amb "el subnormal del regidor de l'aigua que teniu a Barcelona, Eloi Badia" i va sortir molt decebut amb ell perquè "no hi ha manera", es queixa. "Què té a veure el mostreig amb la universitat ? [...] s'ha de saber una mica d'estadística per a conèixer que s'ha de recollir en un punt determinat a una hora determinada, no és fàcil de fer ".









EL QUE HA UNIT VALÈNCIA QUE NO HO SEPARI CATALUNYA





El cas és que el número 2 d'Aguas de València capçalera d'Aguas de Catalunya va voler captar el suport dels comuns a Catalunya a través de la seva portaveu Jéssica Albiach. Per això la líder dels comuns al Parlament va ser cortejada per, Jesús Civera, per captar el suport de Albiach per convèncer Ada Colau que la filial catalana d'Eugenio Calabuig, el president d'Aguas de València, és una alternativa viable a Aguas de Barcelona per a la concessió de l'aigua municipal; o com a mínim, un proveïdor fiable d'un sistema de detecció de coronavirus a través de les aigües residuals.





I és que l'origen valencià de Jéssica Albiach l'uneix a aquesta companyia. Cal recordar que recentment llicenciada, va treballar cinc mesos en el gabinet de comunicació de la Generalitat valenciana, per a major glòria de Francisco Camps. Una experiència enriquidora, segons les pròpies paraules de Albiach, per saber com funciona per dins la maquinària propagandística de el poder i allà va coincidir amb la influent cap de comunicació de Camps, Nuria Romeral i que, actualment per coses de la destinació és secretària particular d'Eugenio Calabuig amo de Aguas de València per tant d'Aigües de Catalunya. Curiós no ?.





Jéssica Albiach té en comú amb Romeral a més que ambdues van cursar periodisme a la mateixa universitat privada. De fet Albiach a la seva tornada d'un Erasmus a Brussel·les es va presentar a les proves al Canal 9 on va quedar en les llistes d'espera mentre que va obtenir la primera plaça en les oposicions al gabinet de comunicació de Camps.





També cal recordar que Jesús Civera va ser durant anys sotsdirector del diari «Levante». Un antic company seu al diari ens explica que "fa cinc anys va deixar el seu lloc al diari per passar a l'empresa d'aigües, on no havia treballat mai. En la redacció se li considerava un home de Ximo Puig, així que comptar amb seus serveis pel que suposaria un gol per Eugenio Calabuig ". Pel que és més que possible que en la redacció conegués a una jove i prometedora, Jéssica Albiach, que, després del seu pas en fals per l'administració valenciana, va ser durant un temps redactora del diari Levante. I ja van dos coincidències curriculars entre Albiach, València i membres de Aguas de València.





A més a la columna setmanal que encara manté en "Llevante", Jesús Civera s'ha referit sovint a la necessitat, en temps de coronavirus, de teixir complicitats entre els partits valencians, sense entrar en les guerres caïnites dictades des de Madrid. En sintonia amb el discurs d'Eugenio Calabuig sobre la gestió sostenible de l'aigua, Jesús Civera postula que l'únic relat transversal que actualment comparteix tota la societat és el de la sostenibilitat ecològica.







I de fet el seu ideari es resumiria així: "Transversalitat, eficàcia, noves dinàmiques de relació i molta praxi. I més complicitats entre els actors de la política, que ha de servir com a punt de trobada i no com a camp armat electoralista". Un missatge que harmonitza totalment amb la composició ideològica del consell directiu de Aguas de València; i amb l'estratègia d'En Comú Podem en favor d'un front polític d'esquerres.





Per això res millor que convèncer una benintencionada pancatalanista valenciana com Jéssica Albiach de ser comprensiva amb els moviments estratègics de l'empresa de Calabuig a Catalunya. De ben segur que Jesús Civera li explicaria a Albiach que és molt el que hi ha en joc per a la societat, per a la bona praxi política, per a l'economia sostenible, per a la imatge pública d'Ada Colau en la seva guerra de l'aigua. Per acabar considerant a el president de Aguas de Catalunya, David Madí, com un "tsunami passatger" i els seus contractacions de cridaners independentistes en el seu Consell Assessor com a necessaris .





I és que la part de la conversa gravada per la Guàrdia Civil, que gira entorn del nomenament de Joan Puigcercós, exlíder d'ERC, com a president del consell assessor d'Aigües de Catalunya més va ser una notícia va ser filtrada per Madí a La Vanguardia. No ha hagut de éssers fàcil convèncer Jéssica Albiach que formi part d'un lobby empresarial valencianista però, com diu el lema electoral dels "comuns" d'en aquestes últimes autonòmiques: "Sempre hi ha una primera vegada" sobretot després de la marxa de la seva líder morat i protector, Pablo Iglesias.





La llarga OMBRA DE DAVID MADÍ ENTRE ELS COMUNS





Jessica Albiach és la veu del seu amo, una política que sol mullar-se "poc o res", sabent rentar i guardar la roba, tant, que és coneguda en el seu àmbit polític més proper com "l'anguila", esmunyedissa on les hi hagi. Un cercle polític conformat únicament per dones, el de les "cinc" i íntim de l'alcaldessa Ada Colau. Albiach no sol fer declaracions públiques malsonants o ofensives però si s'atreveix a fer-ho és per defensar sense fissures les del seu partit els comuns, i donant-li absolutament igual si avui ha de defensar "A" i demà ha de presentar-se davant l'opinió pública dient tot el contrari "B". Ella ara viu de la política i vol mantenir el seu lloc de treball a primera línia de totes totes i a costa de qui sigui i el que sigui. Sense escrúpols ni mals de consciència alguna. Encara que parli obviant en la cruenta guerra de l'aigua en què el seu partit insisteix, el contingut de la decisió de les sentències fermes dels tribunals, de fet minimizant-les i obviant el cost econòmic que per a les arques públiques es produeix des de 2015 tant al consistori barceloní com a l'Àrea gestionada per a aquesta finalitat des de la AMB.

















Quan utilitza les xarxes socials per carregar contra algú i en base a informacions d'un mitjà afí ho fa coordinada amb el nucli dur dels comuns que no ha dubtat a acceptar la invitació d'un mitjà de comunicació amb presència municipal per debatre aquest mateix divendres el propi regidor Eloi Badia i via on-line amb Marc Pifarré, director general d'Aigües de Catalunya. Els comuns no tenen "complexos" i Badia en aquest sentit sembla ser molt selectiu i si un destacat membre d'Aigües de Catalunya li diu "subnormal", com ho va fer Jesús Civera en converses amb David Madí, l'oblida tot. Té el que es diu "oblit selectiu".









Perquè una cosa és el que diu i una altra el que fa. Si tirem d'hemeroteca el 20 de març de l'any 2020 va sortir a la llum una altra gran contradicció de Badia, una contradicció clamorosa. La contractació de Leonard Carcolé a l'AMB a l'Àrea dirigida per Eloi Badia. Com es menja que un dirigent dels comuns inverteixi diners públics en una consultora que forma part de la trama del "sector negocis" de l'antiga Convergència? Per què, en nom de la municipalització de la gestió de l'aigua a Barcelona, Eloi Badia ha contractat a l'artífex de la gran privatització de l'aigua feta a Catalunya? Què els uneix ?. Segurament l'odi i una mala gestió de les seves pròpies frustraccions personals. I això no és bo ni és sa.













Albiach i Badia van preparant el terreny comunicatiu de defensar la seva visió de "allò públic", l'única manera de vida que coneixen i no volen abandonar, però de la mà d'Aigües de Catalunya i sense amagar-se ni disimular. I comença a fer olor de claveguera, la seva. I per això ens preguntem ¿ha convençut Aguas de València a Jessica Albiach i Eloi Badia per ajudar-los en la seva estratègia municipal d'expansió a Catalunya? ¿ Continuen la seva croada de municipalització de l'aigua tot i haver-los costat la broma als barcelonins molts diners de la seva butxaca? Com més costarà? A la butxaca de qui anirà a parar aquests diners públics ?.











De les altes esferes a les clavegueres







Seguirem informant ...