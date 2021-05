L'alcalde de Lleida es disculpa per estar en un restaurant passades les 23.00 hores

L'alcalde de Lleida, Miquel Pueyo (ERC), ha demanat disculpes aquest dimecres en un comunicat a la pàgina web de Ajuntament per estar sopant aquest dilluns "passades les 11 de la nit", en un restaurant que va ser multat per la policia local per sobrepassar l'hora d'obertura que marca el Procicat.





L'alcalde sopava en companyia de diversos membres del seu equip de govern, que ocupaven una taula a l'interior del local i una altra a la terrassa, segons ha avançat l'agència ACN.





Miquel Pueyo - ERC





"Vull lamentar la situació creada, demano personalment disculpes a la ciutadania per aquest incompliment i reiterar el meu compromís de seguir vivint d'acord amb les limitacions que --tot i l'expansió de la vacunació-- encara ens imposa a tots la pandèmia", ha assegurat l'alcalde.





El consistori recorda que Lleida celebrava entre divendres i dimarts la Festa Major, que ha coincidit amb la reobertura de bars i restaurants per les nits i que el primer edil va sortir a sopar amb la voluntat de celebrar la festa i donar suport a la restauració i la hostaleria.





"És un sector que s'ha vist molt afectat per les restriccions sociosanitàries i volíem estar en aquesta represa", ha afirmat Pueyo.





FESTES I aiguat





L'Ajuntament explica que a l'hora de sopar va caure un aiguat que va inutilitzar temporalment bona part de les terrasses dels bars i restaurants, el que sumat a l'alta demanda de sopars que havia les festes va comportar que el servei es retardés considerablement.





"Per aquest motiu, molts sopars es van allargar més de l'hora marcada pel Procicat ia les 23 de la nit encara no s'havien acabat", recalca el consistori.





Pueyo explica que és "una situació comprensible donades les circumstàncies climatològiques i de demanda", que no es pot normalitzar en un context de pandèmia i d'alarma sociosanitària.

"Per molt raonables que puguin resultar aquestes explicacions, per molt que jo no hagués estat suficient pendent de l'hora, és innegable que tots --i jo el primer-- ens hem de responsabilitzar dels nostres actes", afirma Pueyo.