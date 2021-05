Detingut per presumptament cultivar 1.001 plantes de marihuana a Rosselló

Plantació en Roselló @ mossos





Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 6 de maig a un home com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública per conrear 1.001 plantes de marihuana en una nau industrial a Rosselló (Lleida) i per presumpta defraudació de fluid elèctric.





L'arrestat, un home de 48 anys de nacionalitat espanyola i veí de Rosselló, presumptament havia amagat l'accés a la plantació darrere d'uns palets per dificultar la seva localització i tenia una complexa instal·lació preparada per afavorir el ràpid creixement de les plantes, han informat els Mossos d'Esquadra en un comunicat.





A la nau industrial, els agents van intervenir 1.001 plantes de marihuana, 45 grams de marihuana amagats en un calaix, dues pistoles i una escopeta d'aire comprimit.