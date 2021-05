Iberdrola incrementa la seva inversió un 45% i augmenta un 12% el benefici net ajustat

Iberdrola ha continuat el 2021 reafirmant el seu paper com a motor de la reactivació de l'economia i l'ocupació en els països en els quals opera. En el primer trimestre del l'exercici, el grup va incrementar les seves inversions -són rècord històric fins als 2.507 milions d'euros (+ 45%). Aquest esforç inversor s'ha focalitzat en els negocis de xarxes (50% del total) i renovables (42%). Per països, Estats Units (725 milions d'euros), el Brasil (698 milions d'euros) i Espanya (546.500.000 d'euros) concentren prop del 80% de la inversió. La resta el completen altres mercats europeus, el Regne Unit i Austràlia.





Ignacio Galán, president d'Iberdrola - IBERDROLA





Aquest rècord inversor ha anat acompanyat d'un bon comportament operatiu: l'Ebitda reportat creix un 2%, fins als 2.814 milions d'euros, incloent l'impacte del COVID-19 (-65 M €) i del tipus de canvi (-231 M € ). Excloent aquests efectes, Iberdrola va aconseguir en el primer trimestre del l'exercici un Ebitda de 3.110 milions d'euros, un 12,2% més. A març, el 81% de l'Ebitda del grup prové de països amb ràting A.





El benefici net ajustat -sense considerar l'impacte extraordinari de la desinversió de Siemens Gamesa realitzada en el primer trimestre del 2020- va augmentar un 12%, fins als 1.082 milions d'euros. El benefici net reportat es va situar en 1.025.000 d'euros.





El president d'Iberdrola, Ignacio Galán, ha afirmat que "l'acceleració de les inversions ens permet créixer a un ritme superior a l'previst inicialment, per exemple a Espanya, on estem generant més de 30.000 nous llocs de treball en els nostres subministradors. Iberdrola està utilitzant tota la seva fortalesa financera i lideratge al servei de la recuperació econòmica dels països en els quals estem presents ".





La companyia va registrar 6.000 noves incorporacions a la plantilla en els últims 12 mesos, de les que 2.500 contractacions han estat en el primer trimestre del l'exercici. L'activitat de la companyia està permetent la generació de 100.000 llocs de treball en la seva cadena de valor globalment.





La base del creixement: més inversions en renovables, xarxes i emmagatzematge





Les inversions en renovables van créixer un 29%, fins a 1.047,4 milions d'euros i van representar el 42% del total. En el primer trimestre, Iberdrola manté en construcció 8.700 nous MW verds: 4.600 MW eòlics (2.600 MW marins i la resta terrestres), 2.800 MW fotovoltaics, 1.160 MW hidroelèctrics i 150 MW en bateries. Per mercats, un terç es desenvolupa a Estats Units, un altre a Espanya i Brasil i un altre en països europeus, com Portugal, França i Alemanya, a més d'Austràlia.





Al tancament del trimestre, la cartera d'Iberdrola puja a 78.000 MW i, d'aquests, 18.700 MW estan en construcció i cobreixen el 100% de la capacitat instal·lada prevista fins 2022 i el 75% de la estimat a 2025, que arribarà als 60.000 MW renovables instal·lats. Només a Espanya, la companyia compta amb drets de connexió per a 15.000 MW i terrenys per a una capacitat equivalent. La notable expansió de la cartera en eòlica marina en els últims 12 mesos -20.000 MW al tancament del trimestre-, assentada sobre noves plataformes de creixement amb gran potencial, com és el cas del Japó, Polònia, Suècia i Irlanda, permetran el grup aconseguir els 12.000 MW operatius en 2030.





La meitat de les inversions del grup es van destinar a xarxes durant el període i van arribar als 1.261 milions d'euros, després de créixer un 65%, en línia amb l'estratègia del grup d'augmentar i reforçar una infraestructura clau per a la transició energètica i l'electrificació de l'economia.





La meitat de l'esforç inversor, 609 milions, es va destinar al Brasil, que va reforçar la seva presència al país amb l'adquisició de la distribuïdora de Brasília Neoenergía Distribuição Brasil (abans CEB-D) per 403 milions d'euros. I un quasi un 30% es va dirigir als Estats Units, on ja ha començat la construcció de la línia NECEC, que permetrà transportar energia renovable des de Canadà, i on el procés d'adquisició de PNM Resources avança més ràpid del previst. El 20% restant es va distribuir entre el Regne Unit i Espanya. En aquest últim mercat, s'ha presentat un pla d'inversions a 2025 de més de 4.300 milions per contribuir a assolir els objectius del Pla Nacional d'Energia i Clima (PNIEC), que suposa un increment del 80% enfront de les inversions actuals.





Les renovables i les xarxes impulsen el resultat operatiu





L'Ebitda surt reforçat per les activitats de xarxes i renovables, que aporten el 80% de als 2.814 milions d'euros, mentre que el negoci de generació i clients es veu afectat negativament pels alts preus energètics i els impactes meteorològics adversos de Filomena (Espanya ) i Mèxic. Per mercats, els resultats operatius són plans a Espanya -malgrat això, les inversions al país augmenten un 50%, fins als 530 milions- i es compensen amb el creixement en EUA, el Regne Unit i el Brasil.





El negoci de xarxes, regulat, va incrementar el seu Ebitda un 4,3%, fins als 1.312,6 milions d'euros, i obté una evolució positiva en tots els mercats on opera, llevat del Regne Unit, afectat per la menor demanda derivada d'el COVID si bé aquest efecte es recuperarà a partir de l'exercici 2023. l'activitat de renovables, per la seva banda, va generar un Ebitda de 932.100.000 d'euros, després de créixer un 27,8%, al registrar una major producció, impulsada per nova capacitat instal·lada i una major productivitat de les instal·lacions.





Com a conseqüència d'aquest mix de generació, les emissions d'Iberdrola a Europa s'han situat en mínims històrics en el primer trimestre: són de 28 gr CO2 / kWh i una desena part de les emissions dels seus competidors europeus i americans.





La companyia no produeix ja amb carbó o fuel, recol·locant a la seva plantilla i generant nous llocs de treball a través d'inversions. D'aquesta manera, el Grup evita riscos futurs associats al desmantellament o laborals mentre es troba molt ben posicionat per mantenir el lideratge del seu cicle inversor en renovables i xarxes: el 90% del seu pla a llarg termini està alineat amb la Taxonomia verda definida per la Unió Europea.





Iberdrola va intensificar durant el període la seva estratègia d'aliances per accelerar l'electrificació de l'economia. I així, va aconseguir un acord per a la co-inversió en renovables amb Mapfre i va acordar acudir, al costat de Total, a la licitació d'un nou projecte eòlic marí a Dinamarca. Amb una altra energètica, BP, analitzarà el desenvolupament del major projecte d'hidrogen verda al sector de refinació a Espanya. Iberdrola ha segellat també aliances estratègiques amb Volkswagen, Mercedes i Renault per electrificar la producció de vehicles i impulsar la mobilitat sostenible i amb Wallbox, així com amb companyies com Fertiberia, Diageo (al Regne Unit) i Porcelanosa, amb les que projecta solucions sostenibles per les seves indústries, la base de la tecnologia de l'hidrogen verd.





Solidesa financera i sostenible, més retribució a l'accionista i confirmació de guies





En els tres primers mesos de l'any, Iberdrola ha seguit millorant la seva solidesa financera. El grup va reduir el seu deute en més de 1.300 M €, fins als 36.305.000 d'euros, així com el seu cost, fins al 3,3%, després de reduir-en 12 punts bàsics. El flux de caixa creix un 7%, situant-se en 2.270 milions d'euros, i la liquiditat arriba als 17.000 milions d'euros, suficient per cobrir les necessitats de 21 mesos.





La companyia ha reforçat la seva posició de lideratge en finançament verd i sostenible, superant els 32.000 milions d'euros, en l'actualitat. Així mateix, es manté com el major emissor privat de bons verds del món. Com a referència, a l'abril, el grup ha subscrit una nova línia de crèdit multidivisa i sostenible per 2.500 milions d'euros, amb condicions pre-Covid, i ha llançat el major programa de pagarés sostenibles per a una empresa espanyola, per 5.000 milions d'euros, lligat a indicadors ESG (mediambientals, socials i de governança).





Els resultats i la solidesa financera de Grup sustenten l'estratègia de retribució creixent a l'accionista d'Iberdrola. El Consell d'Administració ha proposat a la Junta General d'Accionistes la distribució d'un dividend complementari amb càrrec al 2020 de 0,252 euros bruts per acció. Amb això es completa una retribució total de 0,42 euros bruts per acció, un 5% més.





L'evolució registrada per les seves activitats, i un entorn regulador cada vegada més alineat amb l'acció climàtica, permeten a Iberdrola reafirmar les seves previsions per al tancament de l'exercici 2021, amb un benefici net que es situaria entre els 3.700 i els 3.800 milions d'euros i un dividend amb càrrec a l'exercici d'uns 0,44 euros bruts per acció, a abonar en 2022.