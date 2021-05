El 55% dels estudiants de FP de l'entorn de Barcelona troben treball en menys de 9 mesos

El 55% dels joves que estudien Formació Professional (FP) en els centres de la metròpoli de Barcelona troben feina durant els nou primers mesos després de haver-se graduat, ha explicat l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) aquest dimecres en un comunicat basant-se el últim Anuari de la FP i del Mercat de Treball, elaborat per la Fundació BCN Formació Professional.





L'AMB i la Fundació BCN FP han explicat que les dues impulsen i promocionen la formació professional a la metròpoli de Barcelona amb la "complicitat" dels centres i empreses de la ciutat, que aquest dimarts han començat les preinscripcions.





Arxiu - L'FP aposta per desfeminizar sectors associats a les dones i que aquestes estiguin presents en els sectors més masculinitzats - Arxiu - GENCAT - Arxiu





En el cas dels cicles formatius de grau mitjà, les preinscripcions seran de l'11 al 17 de maig i en el cas dels cicles formatius de grau superior, del 25 al 31 de maig.





Aquest tipus de formació "està demostrant que és una opció sòlida i efectiva per trobar una bona feina i de manera ràpida" i les dades d'inserció laboral així ho recolzen.





En el cas de la FP dual -que combina la formació en els centres educatius amb l'activitat a les empreses-- el 70% dels graduats a Catalunya troben feina en els nou primers mesos després d'obtenir el títol.





Amb la FP els joves poden formar-se en oficis emergents com la logística i la indústria 4.0 i, al seu torn, cicles formatius com els de fusteria o jardineria, asseguren que se segueixin aprenent oficis tradicionals.





L'anuari --que data del 2019-- mostra que se segueixen perpetrant els estereotips de gènere, ja que en sectors com l'energia, la informàtica o la mecànica hi ha menys d'un 10% de dones, una situació que és similar per als homes en el sector de les cures.





En aquest context, per avançar cap a la igualtat en el món laboral, "la FP aposta per desfeminitzar sectors associats a les dones i que aquestes estiguin presents en els sectors més masculinitzats", segons l'AMB.





L'actitud dels joves davant de la FP també està canviant: les dades de l'anuari constaten un canvi respecte a generacions anteriors, ja que des del 2004 el nombre de persones matriculades a la FP a l'AMB ha crescut un 60%.





Altres dades significatives que recull l'anuari són que la FP té presència en 25 dels 36 municipis de l'AMB o que la retribució per al 33% de graduats en FP i per al 57% de graduats en FP industrial és de més de 1.200 euros mensuals .