ERC, Junts i la CUP arriben a un pacte de "mínims" per tancar la investidura d'Aragonès

ERC, Junts i la CUP han arribat aquest dimecres un pacte "de mínims com a base per desencallar l'inici d'aquesta legislatura", el que pot servir per intentar desbloquejar les negociacions per a la investidura del candidat republicà a la presidència, Pere Aragonès, i la formació de Govern.





Ho han anunciat en un comunicat conjunt després de la reunió que han mantingut els tres partits al Parlament durant dues hores i de la qual han sortit junts la secretària general adjunta i portaveu d'ERC, Marta Vilalta, el diputat de Junts Francesc Dalmases i la portaveu de la CUP a la Cambra catalana, Eulàlia Reguant.





Eulàlia Reguant (CUP), Marta Vilalta (ERC) i Francesc Dalmases (Junts) després de la reunió entre els tres partits per desencallar la negociació sobre la formació de Govern @ep





Els tres partits han pactat quatre punts que són molt semblants als que la CUP havia posat sobre la taula aquest dimecres al matí al proposar aquesta reunió a tres bandes.





En el primer punt ERC, Junts i la CUP aposten per donar una resposta a la crisi social i econòmica, i en el segon "construir un mur de defensa dels drets fonamentals i bàsics que tenen un ampli suport per part de la societat catalana i que no caben en el marc de l'Estat ".





"DIÀLEG I embat DEMOCRÀTIC"





En el tercer punt, els tres grups han acordat convocar una primera reunió de treball per construir un "gran Acord Nacional per a l'Autodeterminació que vagi més enllà dels partits polítics i que agrupi l'àmplia majoria social de país favorable a la solució democràtica que viu el país, amb el compromís inequívoc que des del diàleg i l'embat democràtic a l'Estat es pugui assolir l'exercici de l'autodeterminació i l'amnistia durant la pròxima legislatura ".





Amb aquesta fórmula, el comunicat recull les dues estratègies que divideixen als partits independentistes, ja que mentre ERC prioritza la via del diàleg amb el Govern central, Junts aposta per la confrontació amb l'Estat.





ESPAI ESTRATÈGIC





L'altre punt que han pactat és el de crear un espai per debatre l'estratègia independentista "més enllà de la governabilitat", que ha estat el principal escull que ha bloquejat la negociació entre ERC i Junts.





Des de l'inici de les negociacions, els dos partits han discrepat sobre quin ha de ser l'espai de direcció estratègica de l'independentisme i quin paper ha d'ocupar el Consell per la República (CxRep): Junts defensa que l'estratègia es decideixi dins d'aquesta entitat presidida per Carles Puigdemont, mentre que ERC ho rebutja perquè creu que això seria imposar una "tutela" al Govern i aposta per un espai entre els tres principals partits independentistes, l'ANC i Òmnium.





Així, separar el debat sobre l'estratègia independentista i l'espai de coordinació pot ajudar a desencallar la investidura i evitar la repetició d'eleccions.





La reunió s'ha produït el dia després que Junts traslladés a ERC que no cedirà vots per facilitar la investidura del candidat republicà a la presidència, Pere Aragonès, si el que pretén és governar en solitari mentre que ERC manté que l'única opció que contempla és obtenir els seus suports per a un Govern en solitari, de manera que les negociacions estan bloquejades a falta de 14 dies per esgotar el termini.