Cinc detinguts i dos agents ferits durant un desnonament a Barcelona

Els Mossos d'Esquadra han detingut cinc persones --dues d'elles per llançament d'objectes i tres per un presumpte delicte de obstrucció-- i dos agents han resultat ferits lleus durant un desnonament aquest dimecres al barri de Raval de Barcelona, segons ha explicat la policia catalana.





La comitiva judicial, els serveis socials i l'àrea de mediació dels Mossos d'Esquadra s'han desplaçat al carrer de la Cera de Barcelona per arribar a un acord amb el propietari i els veïns, i des de primera hora "hi ha hagut persones concentrades davant de l'edifici amb l'objectiu d'impedir l'actuació policial i creant barricades amb contenidors ".





arxiu @mossos





Les mateixes fonts han explicat que no s'ha arribat a cap acord i que "els Mossos d'Esquadra s'han desplaçat fins al lloc dels fets per realitzar el desnonament i els concentrats han intentat evitar-ho llançant ous, objectes de fusta i de vidre a els agents ".





Els agents han "fet ús de la força de manera dissuasòria" i han identificat i denunciat per desobediència i obstrucció a alguns dels concentrats davant del portal, i al voltant de les 12.45 hores, s'ha donat per finalitzat el desnonament i s'ha tornat l'habitatge a el propietari i s'han posat alarmes i s'han tapiat els accessos.





Per la seva banda, fonts de l'Ajuntament de Barcelona han assegurat que des del passat mes de novembre s'està atenent la unitat familiar afectada.





Segons un apunt a Twitter, el Sindicat d'Habitatge de Raval ha titllat d'"inacceptable la repressió a la qual està sotmesa per garantir l'habitatge a tot el món", i han assegurat que s'han mogut els contenidors per defensar la casa i que hi ha hagut moments de molta tensió i una càrrega policial molt dura, en les seves paraules.