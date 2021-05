Terrassa obre una oficina virtual per agilitzar els tràmits amb Serveis Socials

L’Ajuntament de Terrassa ha posat en marxa la nova Oficina Virtual de Prestacions Socials amb l’objectiu de simplificar els tràmits de sol·licituds i agilitzar l’atorgament de prestacions econòmiques a la ciutadania que les necessiti. Aquesta oficina comptarà amb personal especialitzat que gestionarà directament les prestacions sense la necessitat que la persona sol·licitant hagi de demanar cita prèvia amb Serveis Socials.





Noel Duque - AJ. DE TERRASSA





El tinent d’alcalde de Drets Socials, Noel Duque, considera que «amb aquest model d’oficina, promovem i potenciem l’accessibilitat i l’empoderament de la ciutadania, la seva autonomia i la igualtat d’oportunitats». Així, les persones que ho necessitin poden entrar a la web https:// terrassa.cat/oficina-virtual prestacions-socials i emplenar el formulari que trobaran seleccionant els tràmits que l’interessin. Entre aquests, es pot realitzar una primera consulta a Serveis Socials, demanar lots d’aliments, activitats per a infants i joves, ajuts per al menjador escolar, prestacions per a l’accés universal a la cultura i tramitar l’informe de Risc d’Exclusió Residencial. Les persones que ho necessitin, també tenen a la seva disposició els deu Punts d’Orientació Social distribuïts a tot el territori (https://www.terrassa.cat/punts-orientacio-social).





Duque creu que aquest servei és un pas més en "la lluita decidida contra l'exclusió social i la pobresa d’aquest govern, amb l'objectiu d'aconseguir que tots i tots els veïns i veïnes de la nostra ciutat puguin viure en igualtat de condicions". En aquest sentit, destaca que "en els últims mesos hem fet un pas cap endavant amb l'aprovació inicial d'un nou model de reglament dels serveis socials, que implica una nova baremació social i econòmica que guanya en rigor i criteris objectius".





Més ajuts per urgència social





Els Serveis Socials han vist incrementades les demandes de prestacions socials en el darrer any a conseqüència de la pandèmia. Així, el nombre d'ajuts econòmics d'urgència social es van incrementar en més d’un 37% durant l’últim any, passant de 12.081 ajudes atorgades en 2019 a 16.591 el 2020. Els ajuts que més destaquen són els atorgats en concepte de manutenció (6.955 ajuts atorgats el 2020), que inclou alimentació i roba, tots els relacionats amb l'habitatge (6.708 ajuts), així com les ajudes en farmàcia (1.224) i tractaments terapèutics i òptica (1.083). En relació amb l'import total que l'Ajuntament ha destinat a ajuts, s'ha incrementat en un 12%, passant d'1.291.771,41 euros en 2019, a 1.446.627,49 el 2020.





Pel que fa al recurs d’habitatge de l'Andana, les pernoctacions també van augmentar arran de la Covid-19. L’any 2019 van haver-hi 11.973 pernoctacions mentre que el 2020 es van registrar 15.620. En total, en aquest servei es van atendre 300 homes i 88 dones durant tot el 2020.





Amb relació a les ajudes relacionades amb alimentació i subsistència, destaca l'increment en lots d'alimentació i targetes moneder. L'últim any es van lliurar un total de 24.261 lots, 7.600 més que l'any anterior. Aquest increment es trasllada, també, a les targetes moneder, que han passat de 458 targetes el 2019 a 3.771 el 2020, degut, en gran part, a totes les que es van lliurar durant els inicis de la pandèmia a les famílies que tenien concedides ajudes en concepte de menjador escolar.