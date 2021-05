Hisenda notifica a Joan Carles I l'obertura d'una inspecció

L'Agència Tributària (AEAT) ha notificat al rei emèrit Joan Carles I l'obertura d'una inspecció i li ha demanat més informació per comprovar la veracitat de les regularitzacions que ha presentat i que han permès aflorar gairebé 5 milions d'euros, la major part presumptament relacionats amb vols privats que li va sufragar una fundació del seu cosí Álvaro d'Orleans-Borbó, han confirmat a Europa Press fonts coneixedores de l'expedient.





Fins al moment, l'advocat que representa Joan Carles I en les diligències d'investigació obertes contra ell a la Fiscalia del Tribunal Suprem ha informat de dos regularitzacions en Hisenda per un total de 678.393,72 i 4.395.901,96 euros, respectivament, abonades els passats desembre i febrer, respectivament.





Joan Carles I @ep





L'obertura d'una inspecció, avançada aquest dimecres per El Espanyol, va ser apuntada fa unes setmanes per la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, i es considera un pas esperat a l'ésser Joan Carles I un contribuent que ha presentat unes regularitzacions de caràcter extemporani.





És d'allò més habitual que aquestes es revisin i es facin requeriments posteriors per comprovar la seva veracitat. Si per fer aquesta comprovació no n'hi ha prou amb un simple requeriment d'aclariments, es pot obrir una inspecció al respecte, segons expliquen les mateixes fonts.





El passat 2 de març, Montero va negar que hi hagi passivitat en Hisenda en relació amb les regularitzacions que ha presentat el Rei emèrit i va advertir que aquestes "no acaben cap procés", sinó que l'Agència Tributària actuarà com amb qualsevol contribuent comprovant si la regularització que ha presentat Joan Carles és "completa i veraç".





En ocasió de la segona de les regularitzacions, l'advocat del rei emèrit, Javier Sánchez Junco, ha indicat en una breu nota que aquesta declaració es realitzava "sense requeriment previ de cap classe". Explicava que la presentació d'aquestes autoliquidacions complementàries es correspon amb les rendes derivades de l'assumpció, per la Fundació Zagatka, de "determinades despeses per viatges i serveis realitzats per S.M. del que podrien derivar determinades obligacions tributàries que han quedat regularitzades".





La fundació Zagatka ha estat objecte de les indagacions del fiscal suís Yves Bertossa i ha estat esmentada en les seves declaracions davant la justícia d'aquest país per l'ex amant del rei emèrit Corinna Larsen, ja que l'empresària va dir al fiscal suís que Joan Carles I li havia comentat que li pertanyia.





POSSIBLE RESPONSABILITAT PENAL





L'al·lusió de l'advocat de la falta de requeriment previ era important, ja que l'advocat de Joan Carles Primer es recolza en les denominades excuses absolutòries que contempla l'article 305.4 del Codi Penal, el que li permet quedar exempt d'incórrer en delictes fiscals per aquest assumpte.





Segons el citat article, queda lliure de responsabilitat "qui regularitzi la seva situació tributària, en relació amb els deutes a què es refereix l'apartat primer d'aquest article, abans que se li hagi notificat per l'Administració tributària la iniciació d'actuacions de comprovació ".





Els pagaments s'haurien realitzat fins al 2018, amb posterioritat a l'abdicació en Felip VI al juny de 2014, moment en què Joan Carles I va perdre el privilegi de la inviolabilitat que tenia com a cap d'Estat.





El rei emèrit apareixeria com a beneficiari de Zagatka fins al passat mes de juny, quan la fundació va modificar els seus estatuts i va suprimir a Joan Carles I i als seus tres fills com a beneficiaris.





A principis del passat mes de novembre, la fiscal general de l'Estat, Dolors Delgado, va revelar l'existència d'una tercera investigació relativa a rei emèrit, que s'uneix a les altres dues ja obertes a la Fiscalia per possibles comissions procedents de l'AVE a la Meca i a l'expedient sobre les targetes opaques.





La tercera investigació, arran d'una denúncia del servei de Prevenció de Blanqueig de Capitals (Sepblac), rastreja l'existència de 10 milions d'euros en un compte actiu a l'illa de Jersey que Joan Carles I hauria intentat moure.