Un català mig destina 7,9 anys de salari brut a pagar un habitatge

El català mitjà ha de dedicar 7,9 anys de salari brut a pagar la hipoteca del seu habitatge comprada el 2020, fet que suposa un 1,25% menys que el 2019, segons l'estudi 'Relació de salaris i la compra d'habitatge en 2020 '.





L'informe està basat en els preus mitjans de l'habitatge de segona mà en venda de l'Índex Immobiliari Fotocasa i les dades dels sous mitjans de les ofertes d'ocupació de la plataforma Infojobs, ha informat el portal immobiliari aquest dimecres en un comunicat.





@ep





El 2020 el preu de l'habitatge en venda a Catalunya va tancar amb un increment anual del 2,7% i va situar el preu al desembre en 2.480 euros el metre quadrat.





Tenint en compte el salari brut mitjà de Catalunya registrat per InfoJobs, que el 2020 era de 25.252 euros; els catalans haurien de dedicar 7,9 anys del seu salari (95 mesos) al pagament de la hipoteca d'un habitatge de 80 metres quadrats.





La directora d'Estudis i Portaveu de Fotocasa, Maria Matos, ha sostingut que és una bona notícia que l'esforç que els espanyols han de fer per comprar un habitatge disminueixi, perquè significa que l'accés al mercat de la compra es facilita cada vegada més.





"Tot i així, aquestes xifres indiquen que encara estem allunyats dels nivells adequats i que previsiblement ens queda recorregut per fer. De tota manera, aquest és el primer descens que detectem des de fa dos anys, de manera que pot ser un indicador que anem cap a un equilibri entre els salaris i el cost de l'habitatge ", ha afegit.





La directora de comunicació d'Infojobs, Mònica Pérez, ha assenyalat que l'increment del salari brut mitjà anual el 2020 (4,9%), així com del Salari Mínim Interprofessional (5,5%) han contribuït a contrarestar la petita pujada del preu de l'habitatge de segona mà (1,6%).





"La situació de crisi actual no permet però estimar com serà l'evolució dels salaris en el que queda d'any, tenint en compte que la principal prioritat és la recuperació de l'economia de país i la solució de problemàtiques com, per exemple, la reincorporació a l'activitat de tots els treballadors en ERTO ", ha afegit.