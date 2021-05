El Covid-19 altera el volum de matèria grisa al cervell, segons un estudi

Els pacients amb Covid-19 que reben oxigen o experimenten febre mostren un menor volum de matèria grisa a la xarxa frontal-temporal del cervell, segons un nou estudi dirigit per investigadors de la Universitat Estatal de Geòrgia i l'Institut Tecnològic de Geòrgia (Estats Units).





L'estudi, publicat a la revista 'Neurobiology of Stress', ha evidenciat que un menor volum de matèria grisa en aquesta regió del cervell s'associava a un major nivell de discapacitat entre els pacients amb COVID-19, fins i tot sis mesos després de l'alta hospitalària .





La matèria grisa és vital per a processar la informació en el cervell i la anormalitat de la matèria grisa pot afectar el funcionament i la comunicació de les neurones. L'estudi indica que la matèria grisa de la xarxa frontal podria representar una regió central d'afectació cerebral en COVID-19, fins i tot més enllà dels danys relacionats amb les manifestacions clíniques de la malaltia, com l'ictus.





Els investigadors van analitzar tomografies computeritzades en 120 pacients neurològics, inclosos 58 amb COVID-19 agut i 62 sense COVID-19, aparellats per edat, sexe i malaltia. El treball es va realitzar conjuntament amb Enrico Premi i els seus col·legues de la Universitat de Brescia (Itàlia), que van proporcionar les dades per a l'estudi. Van utilitzar una anàlisi de morfometria basat en la font, que augmenta la potència estadística dels estudis amb una mida de mostra moderat.





"La ciència ha demostrat que l'estructura del cervell afecta la seva funció, i les imatges cerebrals anormals han sorgit com una característica important de la COVID-19. Estudis anteriors han examinat com el cervell es veu afectat per COVID-19 utilitzant un enfocament univariant , però el nostre és el primer a utilitzar un enfocament multivariant, basat en dades, per vincular aquests canvis a les característiques específiques de COVID-19 (per exemple, la febre i la falta d'oxigen) i el resultat (nivell de discapacitat) " , explica el doctor Kuaikuai Duan, un dels autors de la investigació.





L'anàlisi va mostrar que els pacients amb majors nivells de discapacitat tenien un menor volum de matèria grisa en els girs frontals superior, medial i mig en el moment de l'alta i sis mesos després, fins i tot quan es controlaven les malalties cerebrovasculars.





El volum de matèria grisa en aquesta regió també es va reduir significativament en els pacients que rebien oxigenoteràpia en comparació amb els que no la rebien. Els pacients amb febre van presentar una reducció significativa del volum de matèria grisa en els girs temporals inferior i mig i en la circumvolució fusiforme en comparació amb els pacients sense febre. Els resultats suggereixen que la COVID-19 pot afectar la xarxa frontal-temporal a través de la febre o la manca d'oxigen.





També es va observar una reducció de la matèria grisa en els girs frontals superior, medial i mig en els pacients amb agitació en comparació amb els pacients sense agitació. Això implica que els canvis en la matèria grisa de la regió frontal del cervell poden ser la base de les alteracions de l'estat d'ànim que solen presentar els pacients amb COVID-19.





"Cada vegada es documenten més complicacions neurològiques en els pacients amb COVID-19. També s'ha demostrat que la reducció de la matèria grisa està present en altres trastorns de l'estat d'ànim, com l'esquizofrènia, i és probable que estigui relacionada amb la forma en què la matèria grisa influeix en la funció de les neurones ", detalla un altre dels responsables de la feina, Vince Calhoun.





Els resultats de l'estudi apunten que els canvis en la xarxa frontal-temporal podrien utilitzar com a biomarcador per a determinar el probable pronòstic de COVID-19 o avaluar les opcions de tractament de la malaltia. A continuació, els investigadors esperen replicar l'estudi en una mostra més gran que inclogui molts tipus d'escàners cerebrals i diferents poblacions de pacients.