El "desastre global" de la pandèmia de la Covid-19 "va ser evitable", segons l'OMS

El Panell independent d'experts que porta mesos estudiant, a petició de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), les experiències adquirides i els ensenyaments extretes de la pandèmia de la Covid-19, conclou que es tracta d'un "desastre global", però el pitjor és que creuen que "va ser un desastre evitable".





El director general de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus @EP





Per això les recomanacions de l'informe donat a conèixer aquest dimecres són d'aplicació "urgent i vital". "El món necessita un nou sistema internacional de preparació per a una pandèmia i resposta, i necessita una ràpida, per aturar el futur els brots de malalties infeccioses de convertir-se en pandèmies catastròfiques", assenyala el document presentat per la Copresidenta del Panell i ex presidenta Ellen Johnson Sirleaf.





"El nostre missatge és simple i clar: el sistema actual no ens va protegir de la pandèmia de COVID-19. I si no actuem per canviar-ara, no ens protegirà de la propera amenaça de pandèmia, que podria succeir en qualsevol moment", ha afirmat , al temps que ha recordat que "els prestatges dels magatzems de l'ONU i les capitals nacionals estan plens d'informes i ressenyes de crisis sanitàries anteriors".





En la seva opinió, "si els seus advertiments haguessin estat ateses, hauríem evitat la catàstrofe en què ens trobem avui. Aquesta vegada ha de ser diferent". El Panell Independent ha trobat baules febles en tots els punts de la cadena de preparació i resposta.





Segons assenyalen el temps transcorregut des de la notificació d'un conglomerat de casos de pneumònia d'origen desconegut a mitjans de desembre fins a la declaració d'una Emergència de Salut Pública d'Importància Internacional (ESPII) "va ser massa llarg". A més, febrer de 2020 "va ser un mes perdut" en què molts més països podrien haver pres mesures per contenir la propagació de la SARS-CoV-2 i prevenir la catàstrofe sanitària, social i econòmica mundial que encara persisteix.





El Panell considera que el sistema actual és clarament inadequat per evitar que un altre patogen nou i altament infecciós, que podria sorgir en qualsevol moment, provoqui una pandèmia.





"PREPARACIÓ INCONSCIENT I FONS INSUFICIENTS"





Segons assenyala el document, "la preparació va ser inconsistent i amb fons insuficients", a més el sistema d'alerta "era massa lent i massa dòcil"; i l'OMS "tenia poc poder". Així mateix, considera que la resposta ha exacerbat les desigualtats, i el lideratge polític global ha estat "absent" en la posada en marxa de solucions eficaces.





Ara, consideren que la prioritat és acabar amb les malalties i morts per COVID-19. A més, s'observa que el moment actual està causant els mateixos traumes humans com els que van presenciar l'any passat, "especialment tràgics quan sabem que les mesures de salut pública podrien prevenir-los", assenyala.





Pel que fa a la distribució de la vacuna, els experts es lamenten que és "descaradament injust i no estratègic". Tenint en compte que estan sorgint variants i és possible que apareguin nous, demana una millor estratègia per a la vacunació, per això el Panell demana mesures essencials a curt termini, posant com a data tres mesos.





Així, demana als països de renda alta amb una reserva de vacunes suficient que proporcionin als 92 països d'ingressos baixos i mitjans participants en el compromís anticipat de mercat de COVAX, promogut per l'Aliança Gavi per a les Vacunes (Gavi), almenys mil milions de dosis de vacunes d'aquí al setembre de 2021.





D'altra banda, els principals països productors de vacunes i els fabricants haurien de reunir-se, sota els auspicis conjunts de l'Organització Mundial de la Salut i l'Organització Mundial de Comerç, per acordar la concessió voluntària de llicències i la transferència de tecnologia.





Si no es prenen mesures al respecte en un termini de tres mesos, hauria d'entrar en vigència immediatament una exempció dels drets de propietat intel·lectual en virtut de l'Acord sobre els Aspectes dels Drets de Propietat Intel·lectual Relacionats amb el Comerç. A més demana un compromís econòmic immediat al G7 per al Accelerador ACT.





"HA APRENDRE D'AQUESTA CRISI"





D'altra banda, adverteix que "el món no es pot permetre el luxe de centrar-se només en COVID-19. Ha d'aprendre d'aquesta crisi i planifiqui la propera. Per això les nostres recomanacions se centren en la futur. COVID-19 ha estat una terrible toc d'atenció ".





"El món necessita despertar i comprometre amb objectius clars, recursos addicionals, noves mesures i un fort lideratge per preparar-se pel futur. Hem estat advertits", assenyala el Panell, compost per un total de 13 membres, seleccionats per les copresidentes, Helen Clark , ex-Primera ministra de Nova Zelanda, i Ellen Johnson Sirleaf, ex-presidenta de Libèria.





Donada la magnitud de la devastació causada per aquesta pandèmia i la seva contínua repercussió en la població de tot el món, el Panell ha decidit documentar exhaustivament el que ha succeït i per què, i fer recomanacions audaços per propiciar el canvi ", ha afegit Helen Clark , per a qui el món disposa de "les eines per posar fi a les greus malalties, morts i danys socioeconòmics causats pel COVID-19".





MESURES URGENTS PER A EVITAR UNA ALTRA PANDÈMIA





De cara a el futur, considera que tots els països haurien d'aplicar les mesures de salut pública de provada eficàcia a l'escala necessària per frenar la pandèmia, i, per això, el Panell Independent fa una crida als caps d'Estat i de Govern perquè es comprometin a liderar els esforços de transformació del sistema actual.





El Panell demana una sèrie de reformes audaços i amb visió de futur, que inclou un Consell Mundial sobre Amenaces per a la Salut que mantingui el compromís polític amb la preparació i la resposta davant de pandèmies i que faci responsables als actors, en particular mitjançant el reconeixement i l'examen entre parells; i establir un nou sistema mundial de vigilància basat en total transparència, que li de major autoritat a l'OMS.





D'altra banda, invertir ara en la preparació nacional, ja que serà massa tard quan arribi la propera crisi; transformar l'actual Accelerador ACT en una "plataforma veritablement mundial" destinada a proporcionar béns públics mundials, com vacunes, proves diagnòstiques, tractaments i subministraments que puguin ser distribuïts ràpida i equitativament a tot el món, "de manera que es passi d'un model de mercat a un altre destinat a subministrar béns públics globals ".





Així mateix, demanen focalitzar i reforçar l'autoritat i el finançament de l'OMS, en particular desenvolupant un nou model de finançament per acabar amb els fons assignats a fins específiques i augmentar les contribucions dels estats membres; i crear un mecanisme internacional de finançament enfront de pandèmies.





Totes aquestes mesures, esperen que siguin ratificades pels caps d'Estat i de Govern a una cimera mundial amb una declaració política sota els auspicis de l'Assemblea General de les Nacions Unides on es comprometin amb les reformes transformadores propostes.