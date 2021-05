Denunciada una revista de Girona per qualificar a la policia com a "forces d'ocupació"

Captura de la revista bategarà





El Sindicat Unificat de la Policia (SUP) ha interposat una denúncia a la Fiscalia de Girona per un presumpte delicte d'injúries a la revista 'bategarà' "per dir que la Policia Nacional i la Guàrdia civil són 'Forces d'ocupació'" ( forces d'ocupació).





Han lamentat que des d'estaments i institucions i "emparant-se en dret a la llibertat d'expressió es segueixin llançant aquest tipus de arengues que generen odi" cap al col·lectiu.





Des del sindicat han assegurat que estaran "a la banda de la llei" i que actuaran contra els que pretenguin menyscabar la institució, en les seves paraules.





En un apunt a Twitter recollit per Europa Press, des de la revista 'bategarà' han manifestat que "les coses tal com són: la Guàrdia Civil i la Gendarmeria són forces d'ocupació".





"No és xenofòbia, ni odi, ni paranoia, ni supremacisme: és així", han conclòs.