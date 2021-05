El Procicat aprova el pla sectorial per a la reobertura de l'oci nocturn

El Procicat ha aprovat aquest dimecres el pla sectorial per a la reobertura de les activitats recreatives musicals vinculades a l'oci nocturn, segons ha informat la Generalitat en un comunicat.





Aquest pla permetrà "quan així es consideri" la reobertura de locals i establiments que funcionin com discoteques, sales de ball, sales de festa amb espectacles, bars musicals o karaokes.





Local de ocido nocturn tancat @ep





En locals amb un aforament superior a 500 persones serà obligatori controlar l'assistència amb un sistema telemàtic de venda anticipada i reserva nominativa d'entrades i, en cas d'un aforament menor, serà "només" recomanable.





També s'hauran de registrar les dades d'identitat i contacte de qui accedeixi, independentment de l'aforament de el local, en cas de vendre entrades a taquilla.





Per evitar que es produeixin cues, s'haurà d'aplicar mecanismes per mantenir la distància de seguretat a l'exterior de el local i exigir l'ús de la màscara, així com fluxos diferenciats d'entrada i de sortida, amb el "mínim contacte possible entre tots dos" .





BALLAR AMB MASCARETA I SENSE CONSUMIR





En relació als aforaments, la fixació d'un màxim de prendre com a base el que tinga autoritzat cada local, i aquells que tinguin un aforament superior a 500 persones i que compten amb pistes de ball les hauran de perimetrar, amb un punt d'entrada i un altre de sortida.





Així i tot, independentment de l'aforament, serà obligatori l'ús de mascareta i estarà prohibit consumir a les pistes de ball.





A la barra s'haurà de garantir la distància interpersonal, eliminar els estris d'ús compartit i només es podrà retirar la mascareta per menjar o beure.





El protocol també indica mesures d'higiene i salut pública, neteja i desinfecció, així com requisits relatius a la ventilació --com a mínim tres vegades a el dia durant 10 minuts-- i funcionament dels sistemes de climatització.