Espanya liderarà la recuperació de l'eurozona, que recuperarà el PIB previ a la crisi a la fi de 2022

La Comissió Europea calcula que l'economia de l'eurozona s'expandirà un 4,3% aquest any i un 4,4% el 2020, fet que suposa cinc dècimes i sis dècimes més respecte a la seva última estimació, respectivament, i Espanya serà el país que més creixi en tots dos anys després d'haver patit la caiguda més per l'impacte de la pandèmia.





L'aixecament de les restriccions, l'acceleració el el ritme de vacunació i l'arribada dels ajuts de fons europeu de recuperació --que donaran un impuls del 1,2% del 'PIB fins 2022 a la UE-- han provocat que Brussel·les millori les seves previsions econòmiques. També per al conjunt del bloc, que creixerà un 4,2% aquest any i un 4,4% en el pròxim exercici.





Espanya, que va registrar la caiguda més gran del PIB amb una contracció de l'11% el 2020, serà el país que lideri la recuperació de l'eurozona. Només Espanya i França superaran el llindar del 5% en 2021. L'economia gal·la registrarà un increment del 5,7% el 2021 i d'un 4,2% per a 2022, mentre que l'espanyola s'expandirà un 5,9% el 2021 i un 6,8% el 2022.





Amb aquesta actualització de previsions, Espanya recuperarà el PIB previ a la pandèmia a la fi de 2022, i no en 2023 com marcaven les previsions anteriors.





Euros - EP





En 2021 també creixeran per sobre de la mitjana de l'eurozona Eslovènia (4,9%), Eslovàquia (4,8%), Irlanda i Malta (4,6%) i Bèlgica i Luxemburg (4,5%). Per sota de la mitjana de la zona euro quedarien Itàlia (4,2%), Grècia (4,1%), Portugal (3,9%), Letònia (3,5%), Alemanya i Àustria (3,4%) , Xipre (3,1%), Lituània (2,9%), Estònia (2,8%), Finlàndia (2,7%) i els Països Baixos (2,3%).





Entre els països de la UE que no utilitzen l'euro, Romania serà el que més creixerà segons les previsions de Brussel·les (un 5,1%), seguit de Croàcia i Hongria (5%), Suècia (4,4%), Polònia (4%), Bulgària (3,5%), República Txeca (3,4%) i Dinamarca (2,9%).





VOLTA AL NIVELL PREVI A LA CRISI





"Ara preveiem que la UE recuperarà el seu nivell previ a la crisi en el quart trimestre del 2022, abans del que projecta amb anterioritat", ha el comissari d'Economia, Paolo Gentiloni, en la roda de premsa en què ha presentat les dades de les noves estimacions de l'executiu comunitari.





Tot i haver tancat la bretxa, l'italià ha subratllat que l'economia europea seguirà llavors per sota de les últimes projeccions realitzades abans de la pandèmia, el que significa que "el risc que la crisi deixi cicatrius és real" i "emfatitza la importància d'adoptar polítiques correctes de suport ".





"Per primera vegada des que la pandèmia ens va colpejar, l'optimisme és més gran que la incertesa. Encara hi ha incertesa, però la recuperació ja no és un miratge, està en marxa", ha destacat Gentiloni, per després incidir en la necessitat d'"evitar errors ", com una retirada prematura de les mesures d'estímul





"La qualitat, la fortalesa i la durada" de la recuperació encara estarà influïda per l'evolució de la pandèmia, però la destinació econòmica està sobre tot a les nostres mans i per això hem de posar-nos mans a l'obra ", ha dit.