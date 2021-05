Turisme espera que Espanya recuperi 42 milions de turistes, més de la meitat que el 2019

El secretari d'Estat de Turisme, Fernando Valdés, confia que Espanya pugui recuperar aquest any aproximadament 42 milions de turistes internacionals, el que estaria per sobre de la meitat del nivell registrat el 2019, quan es van comptabilitzar gairebé 84 milions de turistes estrangers.





Arxiu - Persones a l'aeroport - Europa Press





Així ho ha manifestat en un seminari de premsa organitzat per l'Oficina de Parlament Europeu a Espanya, on Valdés ha afirmat que espera que els espanyols "es comportin" com anys anteriors, perquè el que va a diferenciar aquest any de l'anterior és "el vigor de la recuperació del turisme internacional ".





Segons el secretari d'Estat de Turisme, Espanya tenia un compromís a obrir per presentar-se al món com "destí segur" a l'ésser el líder mundial en matèria turística. Al seu torn, ha reiterat que Espanya no està perdent competitivitat i ha fet al·lusió a unes dades d'Expedia, que assenyalen que per a juliol les recerques i reserves a Espanya han augmentat un 90%.





En quant als efectes de la pandèmia en el sector, la directora de l'Oficina de Parlament Europeu a Espanya, María Andreu, ha destacat que 2020 ha estat "una situació extraordinària de crisi" per al turisme, ja que en el pla mundial hi ha hagut un 87% menys de turistes entre gener de 2021 i el mateix mes de l'any anterior, i un 77% de turistes menys a Espanya entre 2020 i 2019.





A més, Maria Andrés també ha assenyalat que la crisi ha afectat sobretot a l'ocupació, provocant la pèrdua de 120 milions de llocs de treball directes.





Criteris comuns i certificat digital





Així mateix, el seminari va comptar amb les intervencions de la ponent de l'informe sobre turisme sostenible, Cláudia Monteiro d'Aguiar (PPE, Portugal), el ponent de l'informe sobre el certificat europeu COVID-19, Juan Fernando López Aguilar (S & D).





D'una banda, Cláudia Monteiro ha exigit la necessitat que s'apliquin criteris sanitaris comuns per garantir viatges assegurances, segell de certificació de la Unió Europea en matèria d'higiene per als establiments i un certificat comú de vacunació.





Per la seva banda, el president de Llibertats Civils ha demandat que el certificat digital ha de ser unitari, homogeni, vàlid en els països membres i que garanteixi la integritat, autenticitat i validesa d'una vacuncació, una immunització i una prova negativa, les tres bases que cobreix aquest document.





La recuperació turística a Europa, a debat





Durant l'esdeveniment, els eurodiputats espanyols de la comissió de Turisme, Pablo Arias (PPE), Isabel García Muñoz (S & D), José Ramón Bauzà (RE) i Izaskun Bilbao (RE) van protagonitzar una taula rodona per debatre sobre la recuperació turística a Espanya i la posició de Parlament Europeu sobre el certificat europeu Covid-19.





Tots els ponents han coincidit en l'efecte devastador que ha provocat la pandèmia en un sector que és "una indústria estratègica per a la Unió Europea" i han demandat una exigent resposta per part d'Europa per ajudar a la recuperació econòmica dels països membres. Sobre el certificat digital, els eurodiputats ho han destacat com una mesura "fonamental" per a agilitzar la mobilitat entre països i com una eina per generar certesa entre ciutadans i empreses.





La coordinació és un altre element clau posat en comú pels ponents, ja que és un aspecte que serveix per "unificar criteris entre estats membres, crear una homogeneïtat de normatives i actualitzar la informació perquè els turistes tinguin seguretat a l'hora de viatjar".