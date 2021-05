La Comissió de Salut Pública decidirà la setmana que ve si s'administra la segona dosi d'AstraZeneca

La ministra de Sanitat, Carolina Darias, ha avançat que la Comissió de Salut Pública decidirà la setmana que ve si s'administra finalment la segona dosi de la vacuna contra la COVID-19 d'AstraZeneca a persones menors de 60 anys que ja van rebre la primera.





Vacunació contra el Covid-19 - Europa Press





En roda de premsa aquest dimecres després del Consell Interterritorial de Sistema Nacional de Salut (CISNS), la ministra ha ressaltat que la Comissió, integrada per membres del Ministeri i de les CCAA, prendrà "la decisió més encertada", d'acord amb "els informes i observacions de països que han aplicat la vacuna de Pfizer i els assaigs clínics que estan disponibles", tot i que no s'ha referit a l'estudi al respecte posat en marxa per l'Institut de Salut Carlos III (ISCIII), els primers resultats dels quals estaven previstos per mitjans de maig.





La Comunitat de Madrid i Andalusia han criticat durant l'última setmana la tardança sobre la decisió de posar aquesta segona dosi. Per exemple, la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, ha avançat aquest dimecres que estava valorant com a opció aplicar la segona dosi d'AstraZeneca a voluntaris i ha instat al Ministeri de Sanitat a prendre una decisió al respecte. "La Conselleria de Sanitat el que vol és que el Ministeri es pronunciï d'una vegada per totes per saber com subministra la segona dosi però si no ho fa en els pròxims dies hauran d'aplicar-les perquè no es perdi l'efecte de la primera", ha assenyalat després de la reunió del Consell de Govern madrileny.





D'altra banda, preguntada sobre la decisió d'altres països com Noruega de suspendre la vacunació amb AstraZeneca, Darias ha defensat que "el que s'ha fet en el si de el Consell és maximitzar els beneficis, les vacunes són segures". "Els contextos són diferents a cada país i han de prendre les decisions segons les seves necessitats", ha reivindicat.





En altres termes, ha lamentat que un hospital privat de València s'hagi "saltat" l'estratègia de vacunació, ja que ha començat a inocular la segona dosi de la vacuna d'AstraZeneca a menors de 60 anys, en contra del criteri del Ministeri i la Conselleria de Sanitat valenciana. "Serà la Comunitat Valenciana la que haurà d'actuar al respecte. El que faci la consellera tindrà el màxim suport de la ministra. Màxim rebuig", ha defensat Darias.





La ministra ha avançat que aquesta setmana arribaran un total de 2,4 milions de dosis de vacunes a Espanya: 1,7 milions de Pfizer, 300.000 de Moderna, 138.000 de Janssen i 136.000 d'AstraZeneca. En aquest context, ha reivindicat l'augment del ritme en la vacunació: "En l'última setmana s'han posat 2,7 milions de dosis, passant de 17,9-20,6. Són dades que corroboren que cada setmana millorem els de la setmana anterior. Seguim avançant a un ritme accelerat i cada vegada anem a accelerar més per estar més a prop del principi de la fi de la pandèmia i iniciar la recuperació econòmica ", ha afirmat.