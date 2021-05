El Senat aprova la Llei de protecció a la infància enfront de la violència tot i el vot en contra de Vox

El Ple del ha aprovat aquest dimecres el projecte de llei orgànica de protecció a la infància i l'adolescència davant la violència amb el suport de tots els grups, excepte Vox, que ha votat en contra. El text legislatiu ha rebut 259 vots a favor, 3 en contra i zero abstencions. Ara, la llei serà remesa a Congrés per a ser aprovada definitivament.





Al seu pas per la cambra alta, els senadors han incorporat al text la prohibició dels nus integrals i exploracions genitals per a la determinació de l'edat dels menors migrants, i la prohibició de l'ús de la contenció mecànica en els centres de menors, tot i que finalment no s'ha arribat a un acord per suspendre els desnonaments de famílies amb menors i tampoc s'inclou la prohibició de l'entrada dels nens i nenes a espectacles taurins.





En concret, sobre la determinació de l'edat dels menors estrangers, la transaccional pactada, a la qual ha tingut accés Europa Press, assenyala que "quan no es pugui establir la majoria d'edat d'una persona, serà considerada menor d'edat als efectes del que preveu aquesta llei, en tant es determina la seva edat "i afegeix que" no podran realitzar-se en cap cas nus integrals, exploracions genitals o altres proves mèdiques especialment invasives ".





També s'introdueix la prohibició de l'ús de contenció mecànica de les persones menors d'edat, entesa com la subjecció a un llit articulat o un objecte fix, en els centres de protecció a la infància i l'adolescència.





Autorització expressa per difondre la imatge d'un menor mort





A més, s'inclou l'obligació de requerir la "autorització expressa dels progenitors" per difondre la imatge d'un menor mort, amb l'objectiu d'evitar casos com el de Gabriel Cruz, assassinat per l'ex-parella del seu pare. La mare de la petita va denunciar l'ús "cruel" de la imatge del seu fill després d'haver mort.





Així mateix, s'ha acordat que, en els casos en què un menor de 14 anys o persona amb discapacitat necessitada d'especial protecció hagi d'intervenir com a testimoni en un procediment judicial, es practiqui la prova preconstituïda (gravació del testimoni per evitar la revictimització del menor) , i que l'autoritat judicial pugui acordar que l'audiència del menor es practiqui a través de "equips psicosocials que donaran suport a tribunal de manera interdisciplinària".





Igualment, es crearà un Consell Estatal de Participació de la Infància i de l'Adolescència, de manera que es garanteixi l'exercici efectiu del dret de participació dels nens i nenes en la formulació de plans, programes i polítiques nacionals que els afecten.





Durant el debat de la llei aquest dimecres al Ple de la Cambra Alta, la senadora del PSOE María Fernández Álvarez ha defensat la llei perquè "no es pot mirar a un altre costat". Segons ha recordat, citant dades del Ministeri de l'Interior, el 2019 es van cometre més de 40.000 delictes contra menors, i prop de la meitat dels delictes de violència sexual van tenir com a víctima a un nen, nena o adolescent, unes dades que són "només la punta de l'iceberg "doncs al voltant de l'85-95% dels casos no es denuncien.





En aquest sentit, molts senadors han posat en relleu un canvi que ja es va introduir en la llei al seu pas pel Congrés, que consisteix en l'ampliació del termini de prescripció d'abusos sexuals a menors, que començarà a comptar quan la víctima compleixi 35 anys, i no 18 com passa actualment, "una anomalia que suposava que molts delictes abominables contra menors hagin quedat impunes", segons ha lamentat la senadora del PSOE Maria de la Mar Arnáiz.





Es salvaguarda l'àmbit competencial





Una altra transaccional assolida en el "últim moment" per "salvaguardar" l'àmbit competencial ha fet possible el vot favorable de grups parlamentaris com el PNB, Junts Per Catalunya, PDeCAT, EH Bildu i Geroa Bai.





En aquest sentit, el senador de Geroa Bai Joseba Martínez, s'ha mostrat "molt emocionat" després de confessar que aquest dimarts a la nit estava preparant el seu discurs i pensava demanar "perdó" a totes les persones que van patir abusos en la infància, per la seva vot negatiu a aquesta llei, però finalment, després de la signatura d'aquesta transaccional, han canviat el sentit de la mateixa. També ho han celebrat la senadora de PDeCAT Maria Teresa Rivero Segalàs o la senadora del PNB Maria Isabel Vaquer.





Sobre els desnonaments de famílies amb menors, des del PSOE han assegurat que han intentat arribar a un acord "fins a l'últim moment" però no ha estat possible, de manera que es remeten a la futura llei d'habitatge.





En aquest sentit, la senadora d'Esquerra Republicana Adelina Escandell ha lamentat que no s'hagi acceptat la seva esmena en la qual proposaven que s'ajorni l'alçament fins que el menor acabi el curs escolar. "Saben el que és que et treguin de casa i no sàpigues on vas a dormir aquella nit ni a quin col·legi aniràs demà?" , Ha preguntat.





No s'ha de prohibir l'entrada de menors als toros





Tampoc han comptat amb el suficient suport les esmenes presentades per grups com Més País, Compromís, Endavant Andalusia o PDeCAT per prohibir l'entrada de menors als espectacles taurins, la seva participació en els mateixos com toreros o en escoles taurines o l'emissió per televisió d'aquestes festes en horari infantil.





"És un espectacle cruel, violent i anacrònic en què les víctimes no són només els toros i, de vegades, els toreros, sinó tota la societat, inclosos els nens i nenes", ha afirmat la senadora d'Endavant Andalusia, María Pilar González Modino. A la crítica s'ha sumat el senador de Compromís, Carles Mulet, qui a més ha titllat de "bàrbara proposta" la qual va ser aprovada el passat dilluns a la Comissió Mixta (Congrés-Senat) de Control Parlamentari de la Corporació RTVE i les seves societats per instar RTVE a donar espai a la tauromàquia.





Un altre punt de la llei que ha suscitat controvèrsia durant el debat, tant al Congrés com al Senat, és el que atorga la condició de "agents de l'autoritat" als funcionaris que desenvolupen la seva activitat professional en els serveis socials. Tal com ha assenyalat la senadora d'EH Bildu Idurre Bideguren Gabantxo, atorgar aquesta condició al personal funcionari podria provocar que "en moments d'urgència puguin decidir la retirada del menor sense autorització judicial", generant "un desequilibri que podria causar una situació d'indefensió per a les famílies ".





També alguns grups parlamentaris com el PP i Ciutadans han reclamat que la llei compti amb una "adequada dotació pressupostària" perquè "no quedi en paper mullat". Així ho han recomanat la senadora de Ciutadans Carlota Santiago Camacho i la senadora popular, Carolina Agudo, qui a més ha criticat "les presses" del PSOE per aprovar aquesta llei que "arriba tres anys tard".





Vox titlla la llei de "totalitària i intervencionista"





Malgrat el majoritari consens sobre el contingut de la llei d'infància, hi ha hagut un grup parlamentari, Vox, que ha mostrat la seva oposició al contingut. El senador Jacobo González-Robatto ha titllat la llei de "intervencionista i totalitària" perquè "busca suplantar la família" a la qual presenta, segons el senador, com "un lloc de perill per als nens".





També ha criticat que "qualsevol família que no combregui amb la ideologia de gènere és susceptible de ser intervinguda per aquesta llei". "Si un nen comenta que a casa no els sembla bé que un altre porti faldilla, es podria interpretar com que pateix violència de gènere o se l'educa en qualsevol discriminació, converteix la vida social en una presó, on tot veí és un delator en potència ", ha afegit.