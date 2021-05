El Moviment de Residències de Catalunya denuncia les deficiències de sistema

La pandèmia de coronavirus ha deixat al descobert les deficiències que associacions i plataformes fa anys que denuncien. Llençols que haurien d'haver estat canviats dies abans. Manca de bolquers i medicacions. Treballadores que treballen massa hores sense la protecció necessària. Si per alguna cosa ha servit aquesta crisi que lamentablement ha deixat un buit en la vida de molts, ha estat per evidenciar que el sistema de cures no funciona, i que necessita un canvi radical.





Persones es manifesten contra les deficiències de sistema de cures - Imatge cedida per Roberto Martínez





Des del Moviment de Residències de Catalunya, una agrupació de vuit plataformes (ÚPLA- La Unió, Sindicat SAD de Cuidadores Municipals, Familiars Residència Mossèn Homs Terrassa, Plataforma SAD Catalunya, Plataforma Víctimes Bertran i Oriola, Els Estels Silenciats, Famílies Residència Falguera, i Afectats BB Serveis) que lluiten per visibilitzar i denunciar la situació a les residències, Roberto Martínez -impulsor amb la seva parella María José Alarcón de la Plataforma d'Afectats per BB Serveis - explica que des de l'inici de la pandèmia s'han fet encara més visibles les deficiències dels serveis de cures per a persones dependents, tant per als residents i els seus familiars com per a les treballadores. "Tothom sembla estar buscant culpables, però les culpables no són les treballadores", diu l'activista. I afegeix: "els culpables estan molt més amunt".





Roberto Martínez remarca que moltes de les treballadores d'aquest sector són persones vulnerables: "moltes són persones grans que saben que si deixen de treballar ara ja mai trobaran una altra feina; altres són migrants, o víctimes de violència de gènere". Lamentant que aquelles que escapen de les urpes d'un home maltractador es trobin sota la influència de grans empreses privades, el membre de Moviment de Residències se sent enfurismat pel fet que aquests serveis públics s'hagin mercantilitzat: "a aquestes empreses privades no els preocupa el benestar ni dels residents ni de les treballadores, només els importa fer diners ", diu Martínez.





Per això, des del Moviment de Residències argumenten que "cal que de manera progressiva però sense demora, aquests serveis esdevinguin un servei garantit per les institucions, és a dir, un servei públic". A part de la construcció de residències públiques, amb gestió 100% pública i amb amplis pressupostos per a un correcte funcionament, el Moviment demana que a les residències amb externalització de la gestió es modifiqui el criteri d'adjudicació per part de l'administració, ja que actualment es regeix pel preu més baix del servei, quan la licitació s'hauria de basar obligatòriament en criteris relacionats amb la qualitat dels serveis prestats.





També demanen una formació continuada per a les treballadores, dins l'horari laboral i amb cobertura de personal suficient perquè els usuaris estiguin atesos adequadament. Perquè el que no pot passar, diu Martínez, és que "treballadores donin positiu en Covid i siguin obligades a seguir treballant, o que els llençols es canvïin un cop per setmana en comptes de dos perquè a les empreses privades que gestionen la residència no els convé o ve de gust invertir els seus diners ni en els residents ni en les treballadores ".