L'exdiputada Sandra Julià, que va estar tres anys al Congrés, deixa Ciutadans criticant Arrimadas

L'exdiputada Sandra Julià, que va representar a Ciutadans al Congrés per la província de Castelló entre 2016 i 2019, ha anunciat aquest dimecres que abandona el partit perquè creu que s'ha convertit en "la catifa del sanchismo i els seus socis" i que la direcció de Cs està culpant dels seus "errors" als afiliats i votants i apartant als que no actuen com a "palmeros" d'Inés Arrimadas.





Arxiu - Sandra Julià - Europa Press





Julià va entrar al Congrés a l'octubre de 2016 en substitució de Domingo Lorenzo, que havia deixat la seva acta per motius personals i familiars. Després de les eleccions d'abril de 2019, a les quals es va presentar com a cap de llista per Castelló, va aconseguir mantenir l'escó, però després el va perdre en els comicis de novembre, quan Cs es va quedar amb només deu diputats.





"Presento la meva baixa a Ciutadans agraint el vostre gran suport", ha dit en un missatge al seu compte de Twitter, on ha publicat una carta adreçada a la presidenta de la formació taronja.





La sortida de Julià se suma a la d'altres molts càrrecs i excàrrecs de Cs que s'han apartat del partit en els últims mesos arran de les mocions de censura contra el PP a la Regió de Múrcia i a l'Ajuntament de la ciutat i les eleccions anticipades a la Comunitat de Madrid, en què Cs es va quedar sense representació a l'Assemblea.





En el seu tuit, l'exdiputada esmenta tres motius per deixar de militar a Ciutadans: "No som la catifa del Sanchismo i els seus socis", "no recolzo apartar persones competents per no ser palmeros" i "no recolzo culpar afiliats / votants dels propis errors de la líder i el seu equip".





L'actual direcció ha "acabat" amb Cs en un any





A la carta, defensa que el "projecte de centre liberal" de Ciutadans "segueix sent necessari" a Espanya i acusa Arrimadas i al seu equip d'haver "aconseguit acabar" amb el partit en l'últim any. "A dia d'avui, no reconec a l'únic partit en el qual he limitat. Heu engegat a rodar tots els esforços de simpatitzants, militants, càrrecs orgànics i electes", lamenta.







Julià expressa la seva "enorme impotència i tristesa" per aquesta situació i recorda amb nostàlgia a l'anterior president de Cs, Albert Rivera, que, segons ella, va demostrar "una visió política increïble i un lideratge innat" i "cohesionar a persones que pensaven diferent a través d'uns valors clars i un projecte de país ".





"Ara mateix, ni jo mateixa entenc què o a qui estem defensant", afegeix, reprotxant també a Arrimadas que deixés de parlar amb els diputats que van perdre l'acta en les últimes eleccions generals, segons la seva versió.





L'exparlamentària, que també va ser membre del Consell General de Ciutadans i secretària d'Organització del partit a la província de Castelló, assenyala que, en les primàries de març de 2020, la militància va donar les regnes del partit a Arrimadas perquè millorés la situació del mateix després del fracàs electoral de novembre de 2019.





"Venjança" d'Arrimadas contra qui no li dóna suport





"Et lliurem la confiança i el suport dels nostres equips per a engrandir més el nostre projecte. Però, per desgràcia, heu destruït de cop tota l'estructura i els valors del partit, la qual cosa va costar sacrifici, esforç i molts quilòmetres", indica per, a continuació, tornar a carregar contra la presidenta: "Quin ha estat el vostre problema? la venjança contra aquells que no aplaudim totes les teves decisions o el desconeixement absolut del teu propi partit".





Julià sosté que la direcció de la formació taronja ha "apartat a centenars de persones competents, professionals i fundacionals del projecte sense cap raó", s'ha "saltat les decisions votades i aprovades pels afiliats i menyspreat l'immens treball d'alguns gairebé sense conèixer-los ".





"Penseu que us sobra gent?" , Ha preguntat als dirigents de Ciutadans, que, segons ha assegurat, han "donat l'esquena" a molts membres del partit que van intentar "ajudar, assessorar i ser escoltats". "Heu perdut a grans companys en el vostre sectari camí de la mà de (Pedro) Sánchez i la seva banda", adverteix, usant el terme amb el qual Rivera atacava el president de Govern i als seus socis parlamentaris.





"Pot ser que no estiguessis preparada per a ostentar tan enorme responsabilitat", conclou, apuntant novament a Arrimadas, a la qual acusa d'haver comès errors, "un darrere l'altre". Mentrestant, posa com a "excusa" l '"herència rebuda" de Rivera o "culpa" als electors per no votar Cs; "tot, excepte la dimissió d'aquells que van ordir l'automoció de censura de Múrcia", afirma, subratllant que un líder sempre ha de "donar la cara".