El TSJC tomba la gestió de l'aigua a Olost i posa en dubte el model de gestió del consorci CONGIAC

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha rebutjat el canvi de model de gestió de l'aigua al municipi barceloní d'Olost perquè l'adjudicació de serveis a l'empresa pública GIACSA, del consorci de 22 ajuntaments CONGIAC, no respecta la lliure competència i utilitza el sistema d'adjudicació directa per a obres i serveis de forma il·legal a més d'incórrer en un "frau de llei" a l'obtenir un benefici per a la prestació de servei, una cosa que és incompatible amb la condició de mitjà propi.









TSJC / EP





Aquesta sentència judicial té a veure amb unes obres adjudicades de forma directa a GIACSA per l'Ajuntament d'Olost, davant el qual l'empresa Sorea va interposar un recurs. La decisió judicial, posa en qüestió "la gestió directa del servei d'aigua" dels municipis que s'han adherit al consorci CONGIAC, perquè "podria suposar un falsejament o fractura de la lliure competència".





CONGIAC és un ens públic que agrupa 25 ajuntaments per a la gestió del cicle de l'aigua a través de l'empresa pública GIACSA - formada pel mateix CONGIAC, Aigües de Manresa, Aigües de Mataró, Aigües del Prat, Reus Serveis Municipals i Aigües de Vilafranca -.







El TSJC indica que el sistema d'adjudicació de serveis de forma directa a l'empresa pública GIACSA a través del Consorci per a la Gestió Integral d'Aigües de Catalunya (CONGIAC) és un frau de li i, al no respectar la normativa de lliure competència i dissenya un sistema d'adjudicació directa amb vocació de mercat.





Amb aquesta sentència en apel·lació de la sentència del Jutjat Contenciós-Administratiu número 4 de Barcelona, s'anul·la l'encàrrec d'execució d'aquestes obres que l'Ajuntament d'Olost va adjudicar de forma directa a GIACSA el 2016 per valor de 75.454,25 euros. Tot i que l'ajuntament sostenia que podia encomanar aquestes obres sense necessitat de realitzar un procés de contractació obert perquè es procedia a través del consorci CONGIAC, que presta el servei d'aigua de forma directa, i que té un ens instrumental que és GIACSA, a través del qual el pot executar. D'aquesta manera tant CONGIAC com GIACSA serien un instrument de certs ajuntaments i les seves empreses municipals per a prestar serveis sense concurrència a altres municipis encara GIACSA no executa directament les obres sinó que actua com a "intermediària" i l'encomana a una altra empresa "promovent un procediment negociat sense publicitat ".





La decisió del TSJC es sustenta en un criteri d'unitat de doctrina sobre una sentencia de el 21 de setembre de 2020 sobre l'aprovació per part de l'Ajuntament de Collbató de la forma de gestió directa de el servei d'abastament d'aigua potable al municipi, l'adhesió de la mateixa al CONGIAC i l'encàrrec de la gestió del servei a GIACSA. Sobre el mateix Tribunal constata que l'adjudicació de serveis de forma directa a l'empresa pública GIACSA és improcedent perquè "és una societat mercantil pública subjecta a dret privat" de manera que "no es pot considerar un mitjà propi de l'Ajuntament".





A més en el consorci GIACSA, els 22 ajuntaments adherits no participen en el seu accionariat ni tampoc tenen control sobre els seus propis serveis interns: "El control de la societat el tenen els ajuntaments que tenen empreses municipals d'aigua". Tot això unit al fet que GIACSA no disposa de mitjans per prestar el servei, sinó que subcontracta sistemàticament els serveis a les empreses municipals dels ajuntaments més grans i la resta els licita. Per tant, actua "d'intermediària" i incorre en un "frau de llei" perquè, a més, obté un benefici per a la prestació de servei, una cosa que és incompatible amb la condició de mitjà propi adduïda per l'Ajuntament del Congost en primera instància .