Motoristes convoquen mobilitzacions a Barcelona i Girona contra els peatges i l'ús obligatori de l'airbag

Motoristes de tot Espanya es manifestaran aquest dijous 13 de maig de manera simultània en més de 20 ciutats per reclamar que no s'implanti l'ús obligatori de l'airbag, i contra la possibilitat d'implantar peatges a les autovies.





La plataforma ciutadana Unió Internacional per a la Defensa dels Motociclistes argumenta que les administracions públiques "cobren denúncies, taxes i impostos suficients per sufragar el seu manteniment, derivats de l'ús i gestió de vehicles".





motorista @ep





Així mateix, demanen que es redueixi el pagament d'ús d'autopistes de peatge per a motocicletes, no equiparant als vehicles turisme i establint en una escala inferior i proporcional a el desgast derivat de les seves instal·lacions.





Els motoristes demanen que s'incrementi la velocitat a les autopistes a 130 km / h, que es reformi el Reglament General de Circulació permetent l'ús d'intercomunicadors en els cascos de protecció i la circulació pel voral practicable en casos de congestió estàtica del trànsit a velocitat moderada, i que es redueixi l'IVA dels equips de seguretat per a motociclistes.





Igualment, reclamen millores de seguretat en els guarda-rails, el ferm de carreteres i carrers, les marques vials i que es senyalitzin "de manera adequada i complint amb la llei" tots els perills.





D'altra banda, volen que la Direcció General de Trànsit (DGT) "deixi d'assetjar els ciutadans motociclistes tractant d'imposar mesures de llast a l'ús de les motocicletes, dificultant l'accés" a aquest mitjà de mobilitat personal, i al costat de la resta de les administracions públiques competents en matèria de la seguretat viària, "vigilin també els incompliments legals relatius a el mal estat de conservació de les carreteres".





Entre altres reclamacions, els motoristes demanen que es millori la investigació dels sinistres de trànsit, identificant els factors reals directes o indirectes dels accidents per determinar les mesures preventives adaptades a la realitat de les circumstàncies; així com un protocol d'investigació d'accidents de trànsit per a tots els cossos policials i la unificació de la formació dels investigadors.





També sol·liciten que "les fiscalies de seguretat viària persegueixin als responsables que, tenint l'obligació de mantenir la carretera en les millors condicions possibles de seguretat viària, no restitueixen la seguretat de la via (article 385.2 de el Codi Penal) i que els ajuntaments reconeguin la motocicleta com un mitjà de transport d'alta eficiència, permetent el seu ús en zones de baixes emissions ".





Els motoristes tenen previst mobilitzar-se en els carrers de Madrid, Barcelona, Girona, Alacant, València, Castelló, Cadis, Còrdova, Granada, Màlaga, Jaén, Sant Sebastià, Gijón, Mèrida, Vigo, Lleó, Valladolid, Saragossa, Logronyo, Palma de Mallorca, Santander i Las Palmas de Gran Canària.