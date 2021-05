Telefónica augmenta el seu benefici net un 118% el primer trimestre de 2021

Telefónica Espanya va ingressar 3.050 milions d'euros durant el primer trimestre d'aquest any, un 0,9% menys que en el mateix període de l'exercici anterior, amb una millora de l'evolució dels ingressos de dos punts percentuals respecte a l'últim trimestre del 2020, el que la companyia considera que constata la seva recuperació.





La companyia ha donat la volta als seus comptes després de la crisi generada pel Covid-19. L'operadora va obtenir un benefici net de 886 milions d'euros durant els tres primers mesos de 2021, un 118,3% més que en el mateix període de 2020.





Seu de Telefònica @ep





El benefici operatiu abans d'amortitzacions (Oibda) va ser de 1.194 milions d'euros, un 2,5% menys en termes reportats i un 4,6% menor en termes orgànics si es compara amb els resultats d'entre gener i març de 2020.





Així mateix, els marges van caure 0,7 punts percentuals fins al 39,2% de l'Oibda.

La companyia va ingressar 2.432 milions d'euros en el segment minorista, un 1,7% menys, i 536 en el negoci majorista i altres segments, fet que suposa una caiguda interanual del 0,2%.





Així mateix, la venda de terminals mòbils van suposar 82 milions d'euros per a l'arques de Telefónica, un 29% més que al primer trimestre de 2020.





En la seva presentació de resultats, la companyia assegura que la seva estratègia per al mercat espanyol impulsa la "racionalitat competitiva" en el sector i indica que l'activitat comercial va ser afectada per un menor volum d'altes, concentració de fi de promocions i el reposicionament de tarifes en el primer trimestre.





Referent a això, Telefónica assegura que el client ha batut xifres històriques de satisfacció i que la taxa de clients ha millorat, cosa que espera que segueixi fent-ho amb les noves tarifes convergents llançades a l'abril, que inclouen un mòbil 5G, i amb les que busquen oferir un "valor diferencial més evident" als segments més alts del mercat.





En matèria d'inversions, la companyia va gastar 334 milions d'euros, un 2,9% menys que entre gener i març de 2020, encara que aquesta partida probablement augmentarà notablement un cop se celebri la subhasta de la banda de 700 MHz, prioritària per al 5G a Espanya, que s'espera per als pròxims mesos.





CLIENTS





Motivats per aquesta caiguda d'altes, els accessos de clients van caure gairebé un 2% en el primer trimestre fins els 37.100.000 en el segment minorista, mentre que, en el majorista, el descens va ser de 2,5% fins a 3,67 milions.





En el segment mòbil, Telefónica va tancar març amb 18,7 milions de clients, un 1,1% menys, una caiguda produïda principalment pel sector prepagament on la companyia ha perdut una cinquena part dels usuaris que tenia al març de 2020. Per altra banda, els clients amb contracte han augmentat un 0,3% respecte a aquest període, tot i que han caigut un 0,8% respecte al trimestre anterior.





La televisió de pagament també ha cedit un 3,4% dels seus clients i ha caigut fins als 3,8 milions d'usuaris.





La fibra, però, ha continuat creixent i Telefónica va tancar el trimestre amb 165.000 nous accessos de fibra fins a la llar (FTTH), fet que suposa un augment interanual del 18,1% en el segment majorista i del 6,3% en el minorista.





Així mateix, el nombre d'unitats immobiliàries passades per fibra era a finals de març de 25.630.000, un 9,5% més que al març de 2020





Telefónica va concloure el primer trimestre amb 4.780.000 de clients de tarifes convergents, que reportaven ingressos per client (ARPU) de 89,7 euros, una caiguda del 2,2% que rebaixa a aquest indicador per sota de 90 euros, tot i que segueix sent una xifra per encimade la mitjana del mercat en un context de caiguda de preus en les operadores.





Aquest descens és atribuït a la pandèmia, al major pes relatiu dels clients de 02 i a la baixada de preu d'altres competidors.





En el camp de les tarifes convergents, també han augmentat serveis com alarmes i salut, els clients s'han incrementat un 26%.