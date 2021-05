Pugen a 67 els palestins morts pels atacs d'Israel

El Ministeri de Salut de Gaza ha elevat a 67 els morts pels atacs d'Israel, on s'han registrat set morts en el marc dels nous enfrontaments violents entre ambdós països. Els bombardejos continuen la matinada d'aquest dijous, quan l'Exèrcit israelià ha aconseguit arribar a dues noves installacions del Moviment de Resistència Islàmica (Hamas), un banc i una infraestructura d'intelligència.





Les autoritats de Gaza han xifrat també en 388 els ferits des del dilluns. Entre els morts, 17 han estat nens i sis dones, recull l'agència palestina WAFA.





D'altra banda, un nen israelià ha mort i trenta persones més han resultat ferides aquest dimecres al sud d'Israel, per un llançament de coets des de la Franja de Gaza. El nen de sis anys ha mort a la ciutat Sderot, on s'han registrat set ferits. A Ascaló s'han comptabilitzat una altra vintena d'afectats, segons recull 'The Times of Israel'.





Benjamin Netanyahu rebent informació estratègica @ep





Hamas ha anunciat el llançament de 130 coets més sobre Israel, fet que ha provocat que sonin de nou les sirenes d'advertiment a Tel Aviv i a les zones properes a la Franja de Gaza, segons ha confirmat l'Exèrcit al seu perfil de Twitter, que ha assegurat que els "israelians estan corrent a refugis antibombes" al sud, centre i nord del país. Les alertes també han sonat a l'aeroport Ben Gurión, Modiin i altres zones més al nord com Natzaret.





Aquest llançament de coets s'ha produït després que l'Exèrcit d'Israel bombardegés la torre Al Shourouk, a l'oest de la ciutat de Gaza, que alberga les seus de mitjans de comunicació, botigues i residències, segons recull WAFA. Es tracta del tercer edifici bombardejat per Israel.





Des d'aquest dilluns, s'han llançat uns 1.500 coets des de la Franja de Gaza i l'Exèrcit d'Israel n'ha interceptat entre el 85 i el 90 per cent, segons recull la televisió israeliana Channel 12.





MÉS OPERACIONS MILITARS





Per la seva banda, el gabinet de seguretat d'Israel ha previst intensificar les seves operacions militars contra la Franja de Gaza i l'exèrcit apunta als símbols d'Hamas al territori. En aquest context, l'Exèrcit israelià ha assenyalat que ha atacat la nit d'aquest dimecres edificis "estratègics" d'Hamas. En concret, el banc principal d'Hamas i una infraestructura d'intelligència.





A la ciutat de Lod, afectada també pels atacs des de la Franja de Gaza, on s'ha declarat l'estat d'emergència, s'han produït nous enfrontaments abans del toc de queda que han deixat almenys 20 detinguts i dos joves ferits, segons recull 'Haaretz'. També s'han registrat en la nit d'aquest dimecres disturbis en altres ciutats com a Acre i Jerusalem.





En tot el territori israelià, els enfrontaments han deixat 374 detinguts, segons ha indicat la Policia d'Israel passada la mitjanit. Davant l'increment de la violència, el Govern israelià es planteja declarar l'estat d'emergència en més ciutats, recull Yedioth.





D'altra banda, la Mitja Lluna Vermella Palestina ha informat d'enfrontaments també a Cisjordània, on han resultat ferits desenes de palestins enfront de les forces israelianes. Entre ells, onze han resultat afectats per un incendi, i dos d'ells es troben en estat greu.





Jerusalem també ha acollit nous enfrontaments la nit d'aquest dimecres i primeres hores del dijous: almenys un palestí està en estat crític després de ser apunyalat presumptament per un grup de jueus, recull 'The Times of Israel'.





REUNIÓ D'AUTORITATS ISRAELIANES





El ministre de Seguretat Pública d'Israel, Amir Ohana, ha indicat que "els atacs dels àrabs contra els jueus, les forces de seguretat, els símbols del judaisme i les institucions governamentals són punyents" i ha incidit que "la violència barrejada amb l'odi ha de ser condemnada de ple".





"Ningú té l'autoritat per tenir la llei a les seves pròpies mans", ha afegit també, mentre el primer ministre, Benjamin Netanyahu, ha qualificat d'"intolerables" els últims esdeveniments. "No hi ha "justificació perquè els àrabs linxin els jueus o els jueus linxin els àrabs", ha dit.





Segons mitjans israelians, Netanyahu ha convocat una reunió d'avaluació de la situació a Tel Aviv, amb la presència del ministre de Seguretat Pública, el de Defensa, Benny Gantz, i altres autoritats.





D'altra banda, el primer ministre de l'Autoritat Palestina, Mohamed Shtayyeh, ha criticat que el Consell de Seguretat de Nacions Unides no hagi emès una declaració condemnant a Israel per l'escalada de violència, una declaració que hauria estat novament bloquejada pels Estats Units aquest dimecres, recull Haaretz.





EUA REITERA EL "DRET A DEFENSAR-SE" D'ISRAEL A NETANYAHU





Precisament, els Estats Units han reiterat aquest dimecres el seu suport al primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, així com el seu dret a defensar-se. Ho ha fet durant una conversa telefònica el secretari d'Estat dels Estats Units, Antony Blinken.





Segons un comunicat del Departament d'Estat, Blinken ha expressat la seva "preocupació per l'alluvió d'atacs amb coets contra Israel" i ha volgut compartir "les seves condolences per les vides perdudes".En aquesta trucada, Blinken ha demanat a totes les parts la reducció de les tensions i la fi a la violència.





D'altra banda, el secretari de l'ONU, António Guterres, i el ministre d'Exteriors rus, Sergei Lavrov, a Moscou, tots dos han mostrat el seu suport a una reunió del Quartet per a Orient Pròxim, integrat per Nacions Unides, la Unió Europea (UE), els Estats Units i Rússia.





"Hem arribat a la conclusió que la tasca més urgent és convocar al Quartet de mediadors internacionals", ha dit Lavrov, segons recull l'agència Sputnik.





D'altra banda, el ministre d'Exteriors d'Egipte, Samé Shukri, ha destacat en una conversa telefònica amb el seu homòleg israelià, Gabi Ashkenazi, la necessitat de cessar atacs contra els territoris palestins i ha destacat "la importància del treball per salvar els pobles de la regió d'una major escalada i de l'ús de la força militar", segons un comunicat del Ministeri. Egipte cerca estabilitzar la situació a la regió a través de la solució de problemes per mitjans diplomàtics.





ELS NOUS ENFRONTAMENTS





Els nous enfrontaments han esclatat després de l'augment de les tensions a Jerusalem, a causa de l'augment de les ordres de desnonaments de famílies palestines al barri de Sheij Jarrá, a Jerusalem Est. Durant els últims dies s'han produït protestes contra la repressió per part de les forces de seguretat israelianes.





Les tensions van augmentar el diumenge, quan les forces israelianes van irrompre novament a l'Esplanada de les Mesquites --lloc conegut com a Muntanya del Temple pels jueus-- i van llançar gasos lacrimògens fins i tot a l'interior de la mesquita d'Al Aqsa, el tercer lloc més sagrat per als musulmans.





En resposta, Hamas va llançar diversos projectils contra Jerusalem i els seus voltants, després de diversos advertiments a Israel sobre la repressió policial. Israel va respondre amb una campanya de bombardejos contra l'enclavament, i davant d'això les faccions palestines han incrementat els llançaments de coets.