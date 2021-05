La creació d'empreses es dispara un 61,8% al març, fins a la seva xifra més alta en gairebé 13 anys

El nombre de noves societats mercantils va registrar al març el seu major alça interanual des de 1995, quan comença la sèrie històrica, al registrar un creixement del 61,8%, fins a totalitzar 10.968 noves empreses, la seva xifra més alta en gairebé 13 anys, segons els dades difoses aquest dijous per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).





Amb l'avanç interanual de març, la creació d'empreses encadena dos mesos consecutius de taxes positives després d'haver augmentat un 3,1% al febrer.





Cal tenir en compte que les xifres de març d'aquest any tenen com a base de comparació març de 2020, en què tot va estar tancat des de mitjans de mes per l'estat d'alarma.





Registre Mercantil @ep





En els mesos més durs de la pandèmia, la creació d'empreses va registrar caigudes històriques, especialment a l'abril de 2020, quan va cedir un 73%.





D'acord amb les dades de l'INE, el nombre de societats mercantils dissoltes el passat mes de març va ser de 2.121, un 44,3% més que en el mateix mes de 2020. D'aquesta manera, cada dia del mes de març van tancar a Espanya una mitjana de 68 empreses.





En taxa mensual (març, sobre febrer), la constitució d'empreses va augmentar un 24,8%, el seu major alça en un mes de març en al menys cinc anys, mentre que les dissolucions empresarials van baixar un 15,2%, registrant la seva menor retrocés en aquest mes des de 2017.