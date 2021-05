Decideixen mantenir el carrer División Azul a Madrid perquè enalteix l'Alemanya nazi i no el franquisme

El Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM) ha acordat mantenir la denominació del carrer Caídos de la División Azul, situada al districte de Chamartín, al carrer madrileny.





Així consta en una sentència, en la qual es desestima el recurs d'apel·lació interposat per l'Ajuntament de Madrid contra la sentència, de l'Jutjat del Contenciós-Administratiu nombre 8 de Madrid, que va anul·lar el canvi a l'abril de 2018.





D'aquesta manera, els magistrats conrman la decisió recorregut a l'ésser ajustat a l'ordenament jurídic i imposa a la part apel·lant les costes processals derivades d'aquesta apel·lació. El cas va arribar als tribunals a instàncies d'una associació de familiars dels soldats que van combatre contra l'URSS.





Sota el mandat de Manuela Carmena, l'Ajuntament de Madrid va procedir a canviar la denominació de diversos carrers de Madrid a l'considerar que vulneraven la llei de memòria històrica. Aquesta normativa prohibeix la simbologia d'exaltació de la Guerra Civil i de la dictadura franquista.





Els magistrats conclouen que "no ha existit errònia valoració de la prova per part de la jutge d'instància, que encertadament ha conclòs que no s'ha realitzat, respecte del cas que ens ocupa, una correcta aplicació de la Llei 52/2007".





El jutge va realitzar en la seva sentència una menció explícita a l'article 15 de la llei de Memòria Històrica i que considerava que no empara el canvi d'aquesta denominació. Assenyalava que el carrer ret homenatge en aquest moment als voluntaris de la divisió espanyola que va lluitar contra la Unió Soviètica en la Segona Guerra Mundial dins de l'exèrcit de l'Alemanya nazi.





Per això, entenia que la modicació no és "ajustada a dret" a l'estar fora de l'encaix de l'article 15 de la Llei de Memòria Històrica, precepte legal sobre el qual se sustenten els canvis de la resta de nomenclatures proposades pel Comissionat de l'Ajuntament de Madrid .