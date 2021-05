Així funcionaran les noves quotes d'autònoms, que oscil·laran entre els 90 i els 1.200 euros mensuals

La quota dels treballadors autònoms oscil·larà entre un mínim de 90 euros i un màxim de 1.220 euros al mes amb el nou sistema de cotització per ingressos reals un cop finalitzat el període de 9 anys de desplegament total de la reforma en la qual el Ministeri de inclusió, Seguretat Social i Migracions està treballant, segons es recull en l'última proposta enviada pel Govern als agents socials.





No obstant això, durant el primer any del període transitori d'aplicació d'aquesta reforma (2023), s'establirà una cotització intermèdia per trams el nombre s'anirà incrementant progressivament per als que més guanyen.





José Luis Escrivá @ep





Així, els autònoms que tinguin uns rendiments de 3.000 euros o menys tindran una quota de 200 euros al mes el 2023, primer any d'aplicació del nou sistema, que serà de 215 euros per als que tinguin ingressos que oscil·len entre 3.000 euros i 6.000 euros, de 230 euros per als que tinguin uns ingressos superiors a 6.000 euros, però inferiors a 9.000 euros, i de 245 euros per als que tinguin uns ingressos d'entre 9.000 i 12.600 euros.





La resta de quotes serà de 260 euros (de 12.600 a 17.000 euros d'ingressos anuals), de 275 euros (de 17.000 euros a 22.000 euros), de 290 euros (de 22.000 a 27.000 euros), de 305 euros (de 27.000 a 32.000 euros), de 320 euros (de 32.000 a 37.000 euros), de 340 euros (de 37.000 a 42.000 euros), de 360 euros (42.000 a 47.000 euros), 380 euros (47.000-48.841 euros) i de 400 euros si es tenen uns rendiments superiors a 48.841 euros anuals.





Una vegada que finalitzi el període de desplegament de la reforma de 9 anys, a partir de 2031 les quotes corresponents a cada un dels tretze trams (amb ajustos vinculats a la inflació) seran de 90 euros al mes per als que guanyin menys de 3.000 euros , de 120 euros per als que ingressin de 3.000 a 6.000 euros nets a l'any, de 185 euros per als autònoms amb rendiments d'entre 6.000 i 9.000 euros i de 235 euros per als que guanyin entre 9.000 i 12.600 euros a l'any.





La quota serà de 275 euros si es guanya entre 12.600 i 17.000 euros, de 305 euros si els ingressos són d'entre 17.000 i 22.000 euros, 425 euros per a rendiments que oscil·len entre els 22.000 i els 27.000 euros i de 545 per als que guanyin entre 27.000 i 32.000 euros a l'any.





Per la seva banda, els que tinguin rendiments d'entre 32.000 i 37.000 euros pagaran 670 euros de quota. La resta de quotes serà de 800 euros al mes (37.000 a 42.000 euros), de 935 euros (42.000 a 47.000 euros), de 1.075 euros (47.000 a 48.841 euros) i de 1.220 euros mensuals per als que ingressin més de 48.841 euros a l'any .





ES PODRÀ MODIFICAR SIS VEGADES EN UN ANY LA BASE ESCOLLIDA





Els autònoms podran escollir provisionalment la seva base de cotització entre tretze en funció de les seves previsions de rendiments amb la possibilitat de modificar la seva elecció sis vegades al llarg de l'any per ajustar-la a les seves rendiments.





Si hi ha diferències un cop feta la regularització anual, el treballador haurà de procedir al seu ingrés en cas d'haver cotitzat menys del que li corresponia i podrà sol·licitar la devolució si la cotització realitzada va ser superior.





A més, el document diu que els autònoms que tinguin rendiments fiscals declarats inferiors a la base mínima de cotització vigent cotitzaran pels mateixos. "Sense perjudici d'això, a l'efecte de l'acció protectora es reconeixerà la base mínima corresponent durant un període màxim de dos anys", assenyala.





També destaca que els autònoms els rendiments fiscals derivats de l'activitat per compte propi estiguin per sobre de l'actual base mínima de cotització delRègim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) cotitzaran pels mateixos i que aquesta base mínima s'equipararà progressivament a la del Règim General de la Seguretat Social.





Aquest sistema, que segons va anunciar ahir el ministre, José Luis Escrivá, es recollirà en el primer paquet de reformes que el Ministeri preveu aprovar en breu, però no s'implantarà fins l'1 de gener de 2022 de manera gradual i no tindrà efectes econòmics fins 2023.





Escrivà va remarcar ahir que el desplegament d'aquesta mesura serà progressiu. De fet, segons el document de la mesura, ho serà fins a un màxim de nou anys, amb revisions periòdiques cada tres anys en què el Govern, les organitzacions empresarials i sindicals, al costat de les associacions d'autònoms , podran decidir si acceleren el calendari.





ATA I UPTA REBUTGEN LA PROPOSTA





Tant el president de la Federació Nacional d'Autònoms (ATA), Lorenzo Amor, com el de la Unió de Professionals i Treballadors Autònoms (UPTA), Eduardo Abad, han mostrat el seu malestar per no conèixer aquesta proposta de manera oficial.





Amor ha negat que això hagi de ser així perquè "no està pactat". De fet, Amor ha assenyalat que tant CEOE com ATA "no estan d'acord" amb aquesta proposta. "Jo ho desconec com a president d'ATA, perquè als autònoms no se li ha remès, però el conec com a vicepresident de CEOE", ha explicat Amor.





El president d'ATA ha assenyalat que aquest esborrany es va remetre amb motiu d'una reunió que havia prevista per a aquest dilluns i que va ser desconvocada dues hores després. "Demà es reuneix la comissió de Seguretat Social de CEOE i, en absolut, està d'acord amb aquest esborrany que ha manat el Govern", ha dit, després d'apuntar que "en cap cas s'ha dialogat, negociat o posat damunt de la taula en la qual hi ha les associacions d'autònoms aquestes taules ".





Per la seva banda, Abad ha criticat que "un tema tan important per a més de 3 milions de persones" no s'hagi tractat abans en les meses de negociació obertes.





A més, Abad creu que és "una barbaritat" que una persona que guanyi 3.000 euros nets a l'any hagi de pagar 200 euros a al mes de cotització durant el primer any. "No permetrem que una persona que està entre 3.000 i 6.000 euros hagi de pagar 2.580 euros a l'any en quotes la Seguretat Social. És una barbaritat", ha apuntat.





També considera que "de cap de les maneres" pot fer-se una progressió d'aplicació en un període de nou anys, perquè "és excessivament llarg i no és el tractat ni acordat amb les organitzacions".





"Com moltíssim, hi ha d'haver un període d'adaptació de tres anys i en el primer any de vigència del sistema, no poden estar fent un esforç contributiu molt alt que guanyen 3.000 euros nets a l'any", ha afegit, després de demanar que en els tres primers trams (menys de 3.000 euros, entre 3.000 i 6.000 euros i entre 6.000 i 9.000 euros) entrin directament en vigor en el primer any d'aplicació les quotes que es recullen un cop finalitzi el període (entre 90 i 185 euros, respectivament, per a aquests trams).





Finalment, ha demanat que la incorporació de la resta es faci en un màxim de tres anys i no en nou. "És un compromís del president de Govern, Pedro Sánchez, i s'ha de desenvolupar en el que queda de legislatura al 100%", segons Abad.