L'oci nocturn demana reobrir per evitar l'auge dels botellons

Spain Nightlife ha remès una petició a la ministra de Sanitat, Carolina Darias, en què urgeix seu Departament a que revoqui l'ordre ministerial que manté el sector tancat, després de l'increment de botellons i festes il·legals després de la fi de l'estat d'alarma, segons ha informat en un comunicat.





La patronal argumenta en la seva petició que les mesures restrictives ja "no són necessàries" i que estan provocant un "mal major" de què es pretenia evitar en el seu moment, ja que s'han disparat les festes il·legals i els botellons a tot el país, causa de la inexistència d'oferta d'oci nocturn legal i controlat.





Una discoteca tancada a Barcelona @ep





El president del Cercle d'Empresaris d'Oci Nocturn de Madrid (Ceonm) i de Spain Nightlife, Tito Pajares, ha advertit que si no es prenen mesures el descontrol de el cap de setmana "es va repetir els propers caps de setmana".





"L'Administració ha disposat de molts mesos per preparar i programar una desescalada de el sector de l'oci nocturn regulat i segur, però no ho ha fet i ara ens trobem amb aquesta situació de descontrol que pot desembocar en un empitjorament de les dades epidemiològiques i tot això mentre els nostres empresaris se segueixen arruïnant ", ha explicat.





D'aquesta manera, Pajares ha recordat que han sol·licitat a Darias de "manera urgent" que deixi sense efecte l'ordre comunicada el 14 d'agost de 2020 perquè es procedeixi a una "desescalada ordenada i segura" de el sector.





La patronal ha defensat que aquesta ordre "mai va tenir eficàcia" al no haver estat publicada en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE). "Actualment les discoteques i altres activitats es troben tancades en virtut de les normes autonòmiques que van ser dictades com a conseqüència de l'Ordre Ministerial, però no per la mateixa", ha explicat Joaquim Boadas, secretari general de la patronal.