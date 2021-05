Errejón assegura que el 15M "ha mort" i que a Podem va sobrar "supèrbia"

El líder d'Més País, Íñigo Errejón, ha assegurat aquest dijous que el moviment 15M "ha mort" deu anys després que naixés a les places de desenes de ciutats espanyoles perquè el país està "en un altre cicle", a el temps que ha reconegut que en Podem sobrar "una mica de supèrbia" i "adamisme".





En una entrevista a TVE, Errejón ha assenyalat que en Podem faltar "entendre que el de davant sempre té una mica de raó". "A mi em va agafar amb escassos 30 anyets, i de vegades et creus que ho has inventat tot. De vegades no ho inventes tot, només redescobreixes coses que altres generacions sabien", ha reconegut.





Íñigo Errejón @ep





Tot i això, el líder de Més País ha sostingut que el 15M va ser capaç de "estirar les orelles" a el poder i que les "grans qüestions" que es van posar sobre de la taula "segueixen pendents".





"És possible que a algun li porti a el cinisme i digui que no va servir per res. En la història, les coses no són lineals", ha continuat Errejón, que ha augurat que el moviment "trobarà altres vies" per afrontar els reptes que estan per resoldre.





Preguntat sobre si la dreta ha sabut canalitzar millor el sentir ciutadà, Errejón ha assenyalat que en els últims anys "s'ha produït una reacció de pèndol". "Primer, una revolta democràtica dient que la solució era més sobirania popular. El pèndol va girar en un sentit reaccionari, en governar països com grans empreses, i crec que el pèndol es torna a moure perquè ha passat la COVID", ha destacat.





Amb vista a les primàries en Podem, Errejón ha remarcat que Més País té "un camí propi" i que, sense el seu partit, hi hauria molts temes dels quals "no s'estaria parlant". Així mateix, ha remarcat que la seva formació no està "contra ningú".





Sobre la sortida del secretari general de Podem, Pablo Iglesias, Errejón ha admès que "estar en primera línia" de la política és molt "dur", deixant clar que entén la decisió d'Iglesias de voler una vida "una mica més tranquil·la".