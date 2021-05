Catalunya estima que començarà a vacunar menors de 40 anys al juliol

La subdirectora general de Promoció de la Salut de la Generalitat, Carmen Cabezas, ha assegurat aquest dijous que el Govern estima que es podria començar a vacunar menors de 40 anys al juliol si es manté el volum de recepció de dosi.





En declaracions a Rac 1, ha explicat que la Generalitat ha calculat que la franja entre els 40 i els 49 anys comenci a vacunar-se a mitjans de juny, i que unes "tres o quatre setmanes després" podrien començar els menors d'aquest edat.





Covid-19 @ep





Ha assenyalat que aquestes properes setmanes s'ha impulsat la vacunació generalitzada a la franja de 50-59 anys, que ha recordat que a Catalunya són un milió de persones, pel que queda "feina" en aquesta franja.







Cabezas ha dit que en les properes setmanes es mantindrà l'actual ritme de vacunació i que al juny es podria tenir un "nivell superior", amb l'objectiu d'administrar 600.000 dosis setmanals.





Sobre la franja de menors de 40 anys, ha dit que encara no s'ha parlat a nivell estatal com s'administrarà i si s'ha de fer com en altres països on per sota d'aquesta edat s'ha fet una convocatòria generalitzada: "No sabem si els menors de 40 aniran d'alguna manera junts ", ha dit Cabezas.