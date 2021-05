Javier Marín deixa la vicepresidència de SCC perquè se sent incòmode amb l'acostament a Vox

Després de quatre anys en la direcció de Societat Civil Catalana (SCC), el vicepresident, Javier Marín, abandonarà l'entitat Est 15 de maig ja que creu que ja han frenat l'intent independentista i se sent incòmode amb l'acostament a Vox de l'organització.





Javier Marín en una manifestació de SCC - CP





L'ex militant de PSC, actual portaveu de la plataforma Línies Vermelles i copresident de Rojos Espanya, creu que després dels moments més tensos del Procés, el debat polític torna a estar en el model econòmic i social.





Marín defensa el paper que ha jugat Societat Civil Catalana durant els moments més durs del Procés i en concret el 2017, després del referèndum de l'1 d'octubre. Però ara creu que, després de quatre anys, els partits independentistes no farien el mateix, pel que és necessari parlar sobre el model econòmic.









A més, creu que ara les seves conviccions d'esquerra no encaixen en la línia de SCC, que s'està acostant al conservadorisme i manté vincles amb Vox, i considera que a Espanya li cal un projecte d'esquerres sense complexos davant els nacionalismes.







Per això, Marín ha fundat ara la Aliança de l'Esquerra Republicana d'Espanya , un nou projecte polític que espera ocupar un lloc en l'esquerra. La nova plataforma política denuncia que, tal com s'ha vist en les recents eleccions a Parlament de Catalunya, al tauler polític hi ha una casella buida des de fa anys: "la que hauria de ocupar una organització política d'esquerra que tingui la justícia social com a objectiu central prioritari i no aquest en absolut contaminada pel virus disgregador del nacionalisme ".