Els comuns trenquen negociacions amb ERC fins que es comprometin a no governar amb Junts

La líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha anunciat aquest dijous que la seva formació trenca les negociacions amb ERC de cara a la investidura perquè els republicans no s'han compromès a que Junts no entri al Govern, ni ara ni durant la legislatura, i el candidat d'ERC a la Presidència de la Generalitat, Pere Aragonès, ha demanat explorar "totes les possibilitats" per evitar la repetició electoral.





"Donem per trencades les negociacions fins que es com meta a què Junts no entra al Govern ni ara ni durant la legislatura", ha advertit Albiach durant la sessió de control a Govern en el ple de Parlament, en què ha tornat a demanar un Govern progressista sense la formació de Carles Puigdemont.





Aragonès li ha demanat que no trenqui les negociacions i ha apel·lat a Junts, CUP i comuns a esgotar els dies que queden abans de finalitzar el termini per arribar a un acord que eviti la repetició d'eleccions: "Cal buscar maneres de desbloquejar la situació en la qual estem ".