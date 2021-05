JUPOL convoca les bases per estudiar el possible cessament del seu actual líder

JUPOL, el sindicat majoritari de la Policia Nacional, ha convocat a les seves bases per estudiar el possible cessament del seu actual secretari general, José María García, a causa de despeses suposadament sense justificació d'acord amb els estatuts de l'organització.





Segons confirmen fonts internes del sindicat, una comissió transitòria composta per quatre persones ha agafat les regnes de JUPOL per estudiar aquestes despeses de què és el seu secretari general des que van guanyar les eleccions a la Policia Nacional per àmplia majoria al juny de 2019, fa ara gairebé dos anys.





José María García @ep





La decisió s'adoptarà per les bases en una assemblea extraordinària convocada el 2 de juny. Si es reprova a José María García, s'activarà el procés intern per escollir mitjançant eleccions nou comitè executiu nacional i acabar amb la interinitat.





Les citades fonts subratllen que l'objecte d'anàlisi és si aquestes despeses no tenen justificació en el marc dels estatuts de JUPOL, encara que adverteixen que això no vol dir que automàticament tinguin rellevància penal. En aquest sentit, demanen respecte per a la decisió que s'adopti de forma interna amb la participació de les bases.





JUPOL va sorgir de Jusapol, la plataforma de policies i guàrdies civils que va lluitar per una "equiparació real" en el context de negociació per a l'acord que ha permès una pujada salarial en tots dos cossos, gràcies als 807 milions d'euros destinats en tres anys a aquesta finalitat.

Jusapol, però, va rebutjar l'acord signat pels sindicats de Policia Nacional i associacions de la Guàrdia Civil. Aquest acord es va ratificar pel Govern de PP, sent ministre de l'Interior Juan Ignacio Zoido, encara que posteriorment el va executar l'actual titular de la cartera, Frenant Grande-Marlaska.





La plataforma ha protagonitzat manifestacions i protestes amb èxit d'assistents, entre ells polítics de diversos partits. Compta amb la seva pròpia marca a la Guàrdia Civil, JUCIL, que aspira a emular a l'Institut Armat l'èxit de JUPOL en el Consell de la Policia Nacional.