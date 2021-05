Mercadona inverteix 5 milions d'euros en màscares corporatives reutilitzables per a la seva plantilla

Mercadona invertirà 5 milions d'euros en la substitució de les mascaretes higièniques no reutilitzables de la seva plantilla per unes noves màscares higièniques reutilitzables corporatives "més pràctiques, modernes i sostenibles" i que llueixen el logotip de l'empresa en un lateral, segons ha informat la companyia de supermercats.





MERCADONA





Aquest canvi suposa "una gran millora" en els equips de protecció en el lloc de treball, ja que aquestes noves màscares són "més resistents a la calor i a la humitat, més còmodes i ergonòmiques, i protegeixen durant tota la jornada laboral". A més, es reforça el compromís de la companyia amb el medi ambient, a l'apostar per una peça reutilitzable fins a 10 usos, han destacat.





Aquest canvi va començar a aplicar-se a finals de 2020 i la previsió és que els més de 95.000 empleats de la companyia gaudeixin d'aquestes noves màscares corporatives abans que finalitzi el mes de maig.





El Proveïdor Totaler especialista en tèxtils per a nadó, Cambrass, és el responsable d'elaborar aquest producte certificat per AITEX sota la norma espanyola UNE 0065-2020 i europea CWA 17553: 2020, caracteritzat a més per la seva alta eficàcia de filtració del 99% i la seva alta capacitat de respirabilitat, en les seves instal·lacions de la localitat d'Ontinyent (València) per a les treballadores i els treballadors d'Espanya i Portugal.