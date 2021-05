Les 2 coses que diu la nova "llei rider" i afecta a totes les empreses

Aquesta Llei és un decret llei és breu però un dels seus elements afecta totes les empreses que tinguin representants dels treballadors, no només a les de "riders".











@EP





Empreses com Glovo, Deliveroo o Uber Eats deixaran de tractar amb autònoms i hauran de tractar als seus col·laboradors com a treballadors per compte d'altri igual que qualsevol altre conductor de qualsevol empresa de repartiment, transport o missatgeria i hauran d'aplicar més transparència en l'aplicació mòbil que gestiona els "riders".





El decret o "llei rider" només diu dues coses:





En primer lloc estableix que els representants dels treballadors tenen dret a ser informats per l'empresa dels paràmetres, regles i instruccions en els quals es basen els algoritmes o sistemes d'intel·ligència artificial que afecten la presa de decisions que poden incidir en les condicions de treball, l'accés i manteniment de l'ocupació, inclosa l'elaboració de perfils.





Un aspecte que va molt més enllà que els riders siguin o no autònoms, perquè aquesta norma ha establert que els comitès tenen dret a saber com funcionen els sistemes informàtics de selecció i manteniment de l'ocupació de totes les empreses.





En segon lloc estableix que es presumeix que és treballador per compte tot aquell que presti serveis retribuïts consistents en el repartiment o distribució de qualsevol producte de consum o mercaderia, per part de ocupadores que exerceixen les facultats empresarials d'organització, direcció i control de forma directa , indirecta o implícita, mitjançant la gestió algorísmica de el servei o de les condicions de treball, a través d'una plataforma digital.





La doctrina del Suprem no diu que els riders siguin treballadors per compte d'altri sinó que diu que són treballadors per compte aliè tots aquells que es controlin pel Skynet de l'empresa i tant se val que siguin riders o d'una altra tipologia.





Deixa molt clar que és un treballador i no un empresari tot aquell que presti serveis per compte aliè dins de l'àmbit d'organització de l'empresa.