Aquest 2021 hi haurà Falles a València

L'Assemblea extraordinària de presidents i presidentes de Falla han decidit que s'han de celebrar al setembre, en concret de l'1 a el 5 de setembre tal com va proposar la Conselleria de Sanitat valenciana. La decisió l'ha pres el 93,3% de la assemblea, 308 vots a favor, en una reunió que ha finalitzat amb una gran ovació.













Sobre la taula hi havia un únic punt del dia, debatre i votar si se celebressin les Falles de l'1 a el 5 de setembre o no i esperar a març de 2022. El president de Junta Central Fallera, Carlos Galiana, va explicar que plantar les Falles a la primera setmana de setembre té avantatges: hi ha vacances escolars, encara no ha empitjorat el temps, no coincideix amb festes patronals dels pobles, i es dóna oxigen a l'economia vinculada a la festa. També ha advertit que Fira València vol recobrar l'activitat i romanen allà les peces.