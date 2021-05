Detingut per tenir 150 quilos de marihuana a un pis de Lliçà

Imatge de la marihuana confiscada @ep





Els Mossos d'Esquadra van detenir dimarts un home per presumptament tenir 150 quilos de marihuana al seu domicili a Lliçà d'Amunt (Barcelona), segons han explicat la policia catalana en un comunicat.





Agents dels Mossos van tenir coneixement que un home de Lliçà d'Amunt distribuïa marihuana a l'engròs, i el dimarts el van detenir mentre sortia del seu domicili amb una furgoneta on van trobar dues bosses de grans dimensions que contenien nou quilos de marihuana i 1.300 euros .





Durant l'entrada i el registre al domicili, els agents van trobar 150 quilos de cabdells de marihuana llestos per a la seva distribució, i el detingut passarà a disposició judicial aquest divendres; la investigació continua oberta per determinar la possible xarxa de distribució.