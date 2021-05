L'Hospital Clínic realitza més de 1.000 trasplantaments de ronyó de donant viu

El director general de l'Hospital Clínic de Barcelona, Josep Maria Campistol, ha destacat que el centre s'ha convertit en el primer hospital d'Espanya a fer més de 1.000 trasplantaments de ronyó de donant viu.





"És la millor alternativa terapèutica per a la insuficiència renal crònica", ha reivindicat Campistol aquest dijous en roda de premsa en la qual han presentat la campanya 'Mil trasplantaments, mil històries' per al foment de la donació de donant viu.





Dos professionals realitzen un trasplantament de ronyó al Clínic - HOSPITAL CLÍNIC





La directora general de l'Organització Nacional de Trasplantaments (ONT), Beatriz Domínguez-Gil, ha subratllat que hi ha "molt pocs" hospitals a Europa i al món que hagin assolit aquesta xifra, que ha qualificat de aclaparadora.





El 1965 el centre va realitzar el primer trasplantament renal i, des d'aleshores, han fet 5.000 intervencions --a prop de 1.000 han estat de donant viu-- i, d'aquestes gairebé 1.000, 110 s'han fet a través de cirurgia robòtica.





A més, Domínguez-Gil ha precisat que, des de 2006, el centre hospitalari ha realitzat 109 trasplantaments renals entre un donant i un receptor amb incompatibilitat de grup sanguini, el que més ha fet a Espanya.





El cap de Servei d'Urologia del Clínic, Antonio Alcaraz, ha precisat que el 67,4% dels donants han estat dones enfront del 32,6% del que homes; mentre que, pel que fa als receptors, el 36,6% han estat dones per 63,5% d'homes.





MILLORAR L'ACCÉS





El cap de la secció de Trasplantament renal de l'hospital, Fritz Diekmann, ha advocat per "seguir lluitant" per millorar, no només en els resultats, sinó també en l'accessibilitat de les intervencions.





Diekmann ha concretat que de vegades és "molt difícil" accedir a un trasplantament renal per motius quirúrgics, vasculars o immunològics, entre d'altres, i ha insistit en millorar aquest accés perquè el trasplantament és la millor opció per al malalt renal crònic.





INNOVACIÓ





Alcaraz ha explicat que aquest procés des de 1965 fins a aquest dijous ha estat una "gran baralla per la innovació" i s'ha mostrat convençut que, quan es produeixi el relleu generacional entre els professionals sanitari, el model funcionarà exactament igual.





Per la seva banda, Domínguez-Gil ha reivindicat que "cal un esforç continuat" en l'organització i la innovació dels recursos sanitaris per assolir aquestes xifres: un procés multidisciplinari que al seu parer el Clínic ha fet de forma exemplar.





CAMPANYA





A més, per tal de sensibilitzar la ciutadania sobre els beneficis de la donació de viu en els pacients amb insuficiència renal crònica, el centre hospitalari ha presentat la campanya 'Mil trasplantaments, mil històries'.





La campanya consisteix en diversos vídeos, realitzats dins d'un quiròfan, de vuit parelles --donant i receptor-- conversant amb els professionals que els van tractar i la seva història i estan disponibles a www.miltrasplantesmilhistorias.org.





Dieckman ha celebrat les "1.000 històries d'amor i generositat" però també ha reivindicat la valentia tant dels donants com dels receptors perquè, al seu parer, acceptar un ronyó d'una persona estimada també és de ser valent.