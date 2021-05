Alberto Rodríguez dimiteix com a secretari d'Organització de Podem i no formarà part de la nova direcció

Alberto Rodríguez @ep





El secretari d'Organització en funcions de Podem i diputat al Congrés, Alberto Rodríguez, ha anunciat que deixarà les seves actuals funcions després de dos anys en el càrrec i no optarà a les primàries per formar part de la nova direcció del partit, que sortirà de la quarta Assemblea Ciutadana.





Així ho ha traslladat en un vídeo difós a xarxes socials per comunicar la seva decisió als militants i simpatitzants de la formació estatge. "Toca tancar una etapa", ha subratllat per reivindicar, com un dels seus majors contribucions, l'haver acabat amb les "bronques internes".





La seva renúncia a formar part de la Executiu de Podem s'uneixi a la de l'exsecretari general de la formació estatge Pablo Iglesias, que va abandonar tots els càrrecs polítics després de les eleccions madrilenyes del 4 de maig. La seva marxa ha motivat que la formació convoqui una nova Assemblea Ciutadana per reemplaçar-i triar a una nova direcció estatal, de la qual el diputat canari ja no formarà part.





Rodríguez, que va reemplaçar a l'actual portaveu parlamentari Pau Echenique a l'capdavant de la Secretaria d'Organització, ha explicat que fa un pas enrere "sense drames" i de forma "natural" dins dels "processos històrics" que protagonitza el seu partit.





LA SEVA MARXA "NO TÉ RES A VEURE AMB LA INJUSTA PERSECUCIÓ JUDICIAL"





Després, ha volgut deixar clar que la seva determinació de deixar la direcció de Podem "no té res a veure amb la injusta persecució policial i judicial" que pateix, com molt dels seus companys.





Amb això, al·ludia a l'acusació per presumpte delicte d'atemptat contra agent de l'autoritat i un altre lleu de lesions; així com una indemnització de 250 euros per al policia a què suposadament va xutar durant una protesta a la Llacuna (Tenerife) el 2014. La Fiscalia del Tribunal Suprem sol·licita una pena de 6 mesos de presó, inhabilitació pel sufragi passiu pel temps de condemna i multa de 180 euros per al fins ara número tres de la formació estatge.





De fet, ha manifestat que la decisió la tenia presa abans de la qüestió de la seva imputació, a la qual ha al·ludit amb certa ironia com "l'elefant a l'habitació", i que suscita "vergonya aliena" en molts sectors, que li han brindat "la seva calor i el seu suport".





"Em posarà jutjar mil vegades, em podran condemnar sense proves un milió de vegades. Va a donar igual, això no modificarà ni un centímetre el nostre camí per avançar en conquerir drets socials", ha emfatitzat per postil·lar que l ' "estratègia de criminalitzar "la protesta i" repressió de la dissidència no és nova ".





SEGUIRÀ AMB EL SEU ESCÓ AL CONGRÉS





A més, s'ha dirigit als "fabricadors d'odi" que li "insulten" pràcticament cada dia que continuarà "donant la baralla des de l'escó al Congrés, defensant els interessos de la seva terra i de la classe treballadora". "El poble canari és el que em va posar aquí i a ells em dec. No hi ha res ni ningú per sobre de la voluntat democràtica de la gent", ha sentenciat.





També ha rememorat que va entrar a formar part de la direcció estatal de Podem fa quatre anys, a Vistalegre II, i que fa dos assumir el "enorme marró" de ser el 'número tres' de Podem, amb l'objectiu de "donar poder a la militància ", dotar els cercles (les agrupacions de base de la formació) de capacitat de decisió" real "i orientar el treball a la" intervenció social ". "En definitiva, posar l'organització al servei de la societat civil", ha reblat.





REIVINDICA EL POSAR FI A les "bronques INTERNES EN PRIME TIME"





Malgrat les "dificultats", Rodríguez s'ha mostrat "orgullós" de la seva tasca al manar "al bagul dels mals records les bronques internes en prime time, el dessagni de l'organització i la forma de concebre la política interna com un trampolí personal ".





Al seu torn, ha recalcat que sempre ha contribuït a la "cultura democràtica" i ara, després de la feina desplegat en què "ha deixat el més valuós, la vida, el temps i l'energia"; arriba el moment de "tancar una etapa" i "fer un pas a un costat", cosa que és "saludable, just i natural" en qualsevol col·lectiu "que vulgui avançar".