Sergio Agüero estaria molt a prop de ser company de Messi al Barça

Sembla ser que el FC Barcelona i Agüero tindrien un principi d'acord perquè l'ex atacant d'Independent sigui jugador de la institució culer a partir de la temporada que ve al rebaixar les seves pretensions econòmiques i poder compartir equip amb Lionel Messi, el seu gran amic i que també està en plena etapa de negociacions de la mà del seu pare Jorge enfront del President blaugrana, Joan Laporta.





El contracte que uniria a Agüero amb el Barcelona s'estendria pels propers dos anys.





A més el tècnic, Ronald Koeman, ja va donar el vistiplau per a la arribeu del a el vestuari del Barça, sempre que aquest fitxatge no interfereixi amb la contractació del neerlandès Memphis Depay . El futbolista, que l'entrenador va tenir quan va estar al capdavant de la selecció dels Països Baixos, seria una de les prioritats a incorporar de cara a la propera temporada i la idea seria que el campió olímpic a Pequín 2008 sigui un jugador de recanvi per al atac barcelonista.





A principis del , quan els rumors sobre la sortida del Kun de Manchester es van fer cada vegada més freqüents, la premsa britànica va indicar que el Chelsea podria ser una de les destinacions elegits pel davanter de la selecció argentina. És més, un altre dels clubs que hauria vist amb bons ulls la incorporació d'Agüero seria Juventus.