La justícia tomba el pla de Colau per evitar que es construeixin nous hotels a Barcelona

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha ratificat l'anul·lació al Pla especial urbanístic d'Allotjaments Turístics (Peuat) de Barcelona de 2017 al no admetre a tràmit el recurs de cassació que el consistori va interposar contra la sentència que el anul·lava per inexistència de avaluació econòmica i financera.





Ada Colau @ep





Segons ha anunciat la tinent d'alcalde d'Urbanisme, Janet Sanz, el pla continua vigent perquè el consistori va aprovar inicialment el gener de 2020 una actualització del Peuat, incorporant les modificacions que al·legava la sentència, pel que ha insistit que "les prohibicions i limitacions que fixava el Peuat de 2017 segueixen vigents "d'acord amb la nova aprovació.





El pla marca que no es podran ampliar ni obrir nous establiments en el centre de la ciutat, que no es podrà augmentar el nombre d'habitatges d'ús turístics i que un establiment no podrà substituir habitatges existents.





Segons l'Ajuntament, l'actualització aprovada inicialment i la corresponent suspensió de llicències impedeixen que es tramiti cap projecte contrari a la seva normativa, de manera que "en cap cas es posa en dubte la columna vertebral ni els principis bàsics que regeixen el pla".





"SENTÈNCIA DISCUTIBLE"





Sanz ha valorat que és una "sentència discutible" perquè ha assegurat que té contradiccions jurídiques, però ha reconegut que era un risc que contemplaven perquè els recursos de cassació s'admeten poques vegades, en les seves paraules.





"Quan innoves i canvies les regles de joc i planteges propostes per guanyar autonomia municipal saps que hi haurà un risc i que hi haurà debat jurídic", ha apuntat.





Tot i això, ha defensat que el Peuat ha complert amb els objectius previstos: "Ens ha salvat del col·lapse turístic", perquè s'ha limitat el creixement hoteler en àmbits saturats --com Ciutat Vella, Gràcia i Eixample-- i s'han estès a altres zones com Nou Barris, Sant Andreu, Les Corts o el 22 @, ha explicat.





"Cap sentència ens diu que no podem fer un Peuat. Ni que no tenim competència per fer-ho. Ni que hem de pagar res", ha assenyalat Sanz, que ha insistit que l'Ajuntament té competència per realitzar aquests plans.





En aquest sentit, ha remarcat que el pla compta amb una majoria política que el va aprovar, pel que ha assegurat que la ciutat té un Peuat "que no està en dubte", i ha explicat que la nova actualització es troba en fase d'exposició pública i pendent de la seva aprovació definitiva en el plenari.





ERC I CS DEMANEN UN PEUAT "FERM"





Per al grup municipal d'ERC, la situació amb el Peuat representa "un nou exemple de la incapacitat de Govern dels comuns i el PSC d'oferir respostes adequades i ben fetes per a la ciutat", als quals els ha retret quedar-se al terreny superficial en les seves propostes.





Per la seva banda, la líder de Cs al consistori, Llum Guilarte, ha reclamat al Govern municipal "que no segueixin perdent més temps en projectes sectaris i ideològics" i els ha instat a aprovar un nou Peuat en criteris tècnics perquè doni resposta a la nova situació socioeconòmica.