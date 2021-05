Ordenen detenir la diputada de la CUP Laia Estrada després de no comparèixer com a investigada per desordres

El Jutjat d'Instrucció 6 de Tarragona ha ordenat detenir la diputada de la CUP al Parlament Laia Estrada després que en dues ocasions no s'ha presentat a la citació per declarar com investigada per presumptes desordres públics en la protesta pel Consell de Ministres de 2018 a Barcelona.





En una providència, la jutgessa demana la detenció policial d'Estrada per dur-la a Jutjat i prendre-li declaració, que és l'única diligència que falta per acabar la instrucció de la causa.





Laia Estrada @ep





Al desembre, al no acudir a una de les citacions, Estrada va explicar que ho feia amb el vostre "dret a no col·laborar amb una justícia que quan es tracta de perseguir l'independentisme o la dissidència política no té cap tipus de problema per tirar endavant causes que no s'aguanten per enlloc ".





En declaracions a les portes de Parlament, Estrada ha explicat que l'ordre de detenció s'ha cursat "per no haver comparegut voluntàriament" en dues ocasions per declarar davant del jutge per haver participat en les protestes per la celebració del Consell de Ministres a Catalunya en desembre de 2018.





"En les protestes a Tarragona en què jo vaig participar ens dediquem a caminar moltíssim i no hi va haver cap tipus de desordre ni violència. Però a mi ia altres persones ens imputen delictes de desordres públics, el que implica violència", ha lamentat.





"ATESTATS FANTASIOSOS" DE MOSSOS





Segons Estrada, les militants de la CUP, especialment les que són electes, van decidir no comparèixer davant processos que deriven "d'atestats totalment fantasiosos elaborats per Mossos d'Esquadra que distorsionen la realitat".





En la seva opinió, aquesta causa es podria haver arxivat com ja va passar quan va decidir també no comparèixer voluntàriament a declarar, acusada per desordres públics, per participar a la vaga del 3 d'octubre i el 3 de novembre de 2017.





També ha explicat que la causa està ara en mans de Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) després d'haver passat pel jutjat d'instrucció de Tarragona, i ha volgut destacar: "Ara mateix, que estic exercint com a diputada al Parlament, hi ha molts agents. Si em volen venir a detenir, fem-ho ràpid i acabem amb aquesta història ".