El temps sec i assolellat arriba demà per quedar-se fins al dimecres, amb temperatures fins 35ºC

El temps sec i assolellat tornarà després de diversos dies de pas de borrasques i s'imposaran el cap de setmana el cel amb pocs núvols, mitjans i alts, i un ambient més "temperat i fins i tot amb calor al sud", que es mantindrà al menys fins dimecres que ve, segons l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET).





El portaveu de l'AEMET, Rubén de el Camp, ha afegit que també s'espera però el pas d'un sistema frontal que afectarà l'extrem nord peninsular divendres, quan s'esperen precipitacions a les comunitats cantàbriques i Pirineus, així com al nord-est de Catalunya i Balears, zones en les quals els xàfecs també podran estar acompanyades de tempestes.





Dissabte i diumenge un nou front farà que plogui a Galícia i seran més copioses a l'oest de la comunitat gallega, des d'on s'aniran estenent de forma més feble al Cantàbric, Pirineu Navarrès i altres punts de l terç nord, encara que de forma més aïllada. Tampoc descarta pluges febles al nord de les illes Canàries de major relleu, i espera que a l'arxipèlag predominarà el vent ja que bufaran vents alisis forts amb ratxes de més de 80 o 90 quilòmetres per hora.





El vent fort també bufarà a Galícia i el Cantàbric així com el cerç i la tramuntana. Pel que fa a les temperatures, preveu que divendres comencin a pujar per la meitat oest de la Península i que dissabte l'ascens afecti ja a bona part de la meitat oriental i diumenge arribarà a la Mediterrània.





En general s'espera un ambient càlid per l'època de l'any, especialment diumenge, quan els termòmetres arribaran valors entre 5 i 10 graus centígrads per sobre del normal per a l'època i en la major part de la Península, excepte a les Canàries.





Divendres rondaran els 30ºC a l'interior de la Comunitat Valenciana i a la vall de Guadalquivir i durant el dissabte s'arribarà als 35ºC, de manera que serà el primer dia que s'assoleixin aquests valors a Espanya des de començament d'any. Aquest valor es repetirà el diumenge a les mateixes zones i també s'assoliran en punts de la Regió de Múrcia i sud i est d'Andalusia.





El portaveu ha afegit que tant dissabte com diumenge s'arribarà o superaran els 30 o 32ºC en punts de la vall de l'Ebre i de Mallorca i tindran entre 28 o 30ºC en bona part de el centre i la meitat sud. Per la seva banda, al'altiplà nord tindran uns 25ºC i un ambient més fresc, sobre els 17ºC tindran al Cantàbric.





De cara als propers dies, del Camp no preveu "grans canvis en el temps" ja que assenyala que predominarà l'ambient anticiclònic al mínim fins al dimecres, amb intervals de núvols alts però sense precipitacions a la major part d'Espanya.





No obstant això, el pas de sistema frontal és per l'extrem nord, sí donarà lloc a major nuvolositat i a precipitacions en general febles i disperses a Galícia, Cantàbric i Pirineus, que de manera ocasional podrien estendre a altres punts del terç nord.





Pel que fa a dilluns, ha pronosticat que baixaran les temperatures al nord i est de la Península com a conseqüència de l'arribada de vents de nord del cens, que a més pot ser notable o fins i tot extraordinari, de més de 10ºC respecte a el dia anterior en punts de la conca de l'Ebre i a l'interior de la Comunitat Valenciana. Per la seva banda, a la vall de Guadalquivir seguirà la calor, amb màximes properes als 35ºC.





Finalment, apunta que dimarts i dimecres tornaran a recuperar-se les temperatures i se superaran en general els 25ºC a bona part de la Península; tindran més de 30ºC al sud-oest i de nou rondaran els 35ºC a la vall de Guadalquivir.





Pel que fa a les Canàries, ha indicat que la primera meitat de la setmana que seguiran bufant els vents alisis i que es produiran núvols al nord de les illes de major relleu, amb temperatures en ascens en tot l'arxipèlag a partir de dimarts.