La dona de Bárcenas admet davant la comissió Kitchen que va sentir por per la seva vida i la seva família, però rebutja declarar

Rosalía Iglesias, esposa de l'extresorer del PP Luis Bárcenas, ha rebutjat declarar a la comissió d'investigació del Congrés de Diputats sobre l''operació Kitchen' per evitar "perjudicar el procediment judicial", però sí que ha reconegut que en aquells anys va sentir "por "per la seva vida i per la de la seva família.





Rosalía Iglesias - Euorpa Press





Iglesias ha comparegut a la comissió per videoconferència, acompanyada de la seva advocada, des de la presó d'Alcalá-Meco en la qual es troba complint condemna de gairebé 13 anys per la primera època de la trama Gürtel.





A l'inici de la seva intervenció ha indicat que, tot i ser "una víctima" de l'operació parapolicial investigada a l'Audiència Nacional, no anava a declarar el tractar-se "causa judicialitzada" en què hi ha "una part secreta i que se segueix investigant ".





Seguint el consell dels seus advocats, ha declinat contestar les preguntes dels grups parlamentaris per "no perjudicar el procediment judicial", en el qual es troba personada com a perjudicada, ni a les "persones investigades".





"Sóc la primera interessada en que se sàpiga la veritat"





"Sóc la primera interessada en que se sàpiga la veritat d'aquest cas. Sóc una víctima al costat de la meva família, que hem estat molt perjudicats, hem viscut una situació molt dura", ha afegit. Així, a preguntes de la diputada socialista Andrea Fernández, la primera a interrogar la dona de l'extresorer popular, que, entre altres qüestions, ha intentat preguntar-li per l'assalt d'un fals capellà al seu habitatge, la dona de l'extresorer 'popular 'ha indicat que el "ho sent" i que li agradaria "poder relatar" tot el que la seva família ha "patit", però que no podia.





"No m'agrada aquesta postura, però evidentment segueixo el consell que m'han donat i ho he de fer --ha assenyalat--. L'únic que puc dir és que van ser tan greus que hi va haver un judici i aquest senyor va ser condemnat a 22 anys de presó, però els mitjans li van treure importància perquè era la família de Luis Bárcenas ".





Evita respondre sobre el xofer





Iglesias tampoc ha contestat a la majoria de les preguntes formulades sobre el que va ser el xofer de la família, Sergio Rius, qui està sent investigat per la seva participació en l'operació després de ser captat com a confident policial. Sí que ha confirmat que tenien confiança en ell i que de fet tenia les claus de casa "i podia fer ús d'elles".





Tot i això, ha assenyalat que en aquest moment tampoc va ser conscient de si estava sent objecte de vigilància. Preguntada per la diputada socialista si va sentir "por" en algun moment per la seva pròpia integritat o la d'algun membre de la seva família, com el seu fill o el seu marit, Iglesias ha contestat: "Per descomptat que sí".





"Van ser moments, mesos i anys en què he viscut d'una manera força complicada però no sabria dir si observada, vigilada", ha destacat posteriorment durant el torn de preguntes de la diputada d'ERC Pilar Vallugera.





Així mateix, ha admès que va saber que Sergio Rius va tenir una arma, però ha declinat contestar en quin moment es va assabentar d'això. "No he de contestar", ha dit.